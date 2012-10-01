هفت پروژه عمرانی و آموزشی دانشگاه بوعلی سینا بهره برداری شد

به گزارش خبرنگار مهر، در سفر روز شنبه علی‌اکبر متکان معاون اداری مالی و سید جواد ساداتی نژاد معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم به استان همدان هفت پروژه دانشگاه بوعلی سینا از جمله آزمایشگاه های تحقیقاتی گروه مهندسی مکانیک و دینامیک ماشین و ارتعاشات دانشکده فنی مهندسی، آزمایشگاه زمین شناسی دانشکده مهندسی، خوابگاه کارشناسی بعثت3، خوابگاه های تحصیلات تکمیلی کوثر 1 و 2، سایت کامپیوتر دانشکده هنر و معماری، ساختمان آموزشی دانشکده صنایع غذایی شهرستان بهار و در نهایت ساختمان آموزشی دانشکده فنی و مهندسی شهرستان کبودراهنگ بهره برداری شد.

تأسیس آزمایشگاه به منظور توسعه پژوهش‌های کاربردی

رئیس دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه بوعلی سینا در آیین بهره برداری از آزمایشگاه های تحقیقاتی گروه مهندسی مکانیک و دینامیک ماشین و ارتعاشات این دانشکده گفت: از سال 69 بحث کاربردی کردن پژوهش ها مدنظر قرار گفته و اکنون با تأسیس آزمایشگاه های تخصصی زمینه توسعه پژوهش های کاربردی فراهم می شود.

فرامرز فرشته صنیعی افزود: این دانشگاه از سال 1374 دانشجوی کارشناسی ارشد و از سال 1381 دانشجوی دکترا در رشته مکانیک پذیرش داشته که بر این اساس تأسیس آزمایشگاه های کاربردی و تحقیقاتی برای این گروه مورد توجه قرار گرفت.

وی یادآور شد: در سال های گذشته آزمایشگاه های رباتیک، پسماند و CFT به منظور افزایش ارتباط صنعت با دانشگاه راه اندازی شده است.

وی در رابطه با میزان اعتبارات هزینه ای عنوان کرد: این دو آزمایشگاه در زیربنایی به مساحت 430 متر مربع تأسیس شده است که در بخش تکمیل ساختمان 500 میلیون تومان و در بخش تجهیزات 300 میلیون تومان اعتبار تخصیص یافته است و در ظرف شش ماه به بهره برداری رسیده است.

دانش بومی باید افزایش یابد

عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی بوعلی سینا نیز در حاشیه افتتاح آزمایشگاه زمین شناسی این دانشکده اظهار داشت: این آزمایشگاه دارای 250 متر مربع فضا بوده که دانشجویان در شرایط آزمایشگاهی سطح دانش علمی خود را افزایش می دهند و تمامی مباحث علمی را به صورت عملی آموزش می بینند.

محمد حسین قبادی هدف اصلی از احداث آزمایشگاه زمین شناسی را در افزایش دانش آزمایشگاهی دانشجویان این رشته برشمرد و افزود: دانش بومی باید افزایش یابد و از افراد فنی و صنعتگران همدانی می خواهیم که دستگاه های مورد نیاز این آزمایشگاه ها را بسازند.

وی عنوان کرد: دانشجویان رشته زمین شناسی با تحلیل داده هایی که از خاک و زمین تهیه می کنند می توانند با نحوه سدسازی، حفر تونل، احداث ساختمان های مرتفع آشنا شوند.

کمبود خوابگاه دانشجویی در دوره روزانه نداریم

معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه بوعلی‌سینا نیز در مراسم بهره برداری خوابگاه کارشناسی بعثت 3 اظهار داشت: در این مجموعه یک هزار دانشجوی جدید‌الورود دختر در مقطع کارشناسی اسکان داده می‌شوند و هدف از احداث این خوابگاه واگذاری خوابگاه‌های دخترانه خارج از دانشگاه به پسران و تمرکز دانشجویان دختر در خوابگاه کارشناسی بعثت 3 است.

سید مرتضی هزاوه‌ای افزود: این خوابگاه با زیربنای سه هزار و 150 متر مربع با اعتباری افزون بر سه میلیارد تومان ساخته شده که بدین وسیله با پوشش 100 درصد دانشجویان پذیرش شده دختر مقطع روزانه و حتی دانشجویان استانی، دیگر کمبود خوابگاه در دوره روزانه نداریم.

وی همچنین در حاشیه مراسم افتتاح خوابگاه تحصیلات تکمیلی کوثر 1 و 2 گفت: این پروژه به دانشجویان دختر مقطع دکترا اختصاص دارد و احداث آن پنج‌ ماه به طول انجامیده و دارای 150 نفر ظرفیت است که از ابتدای آبان ‌ماه دانشجویان در آن اسکان داده می‌شوند.

معاون دانشجویی دانشگاه بوعلی‌سینا عنوان کرد: این خوابگاه با دارا بودن دو هزار و 440 متر مربع زیربنا دارای سوئیت‌های مجزای چهار نفری است و اعتباری بیش از یک و نیم میلیارد تومان برای هر دو فاز برآورد شده است.

وی یادآور شد: امسال 300 دانشجوی دکترا در دانشگاه بوعلی سینا پذیرفته شده‌اند که از این تعداد حدود 170 نفر متقاضی خوابگاه شدند.

پذیرش دانشجو در مقطع دکترا برای نخستین بار در دانشکده هنر و معماری

رئیس دانشکده هنر و معماری بوعلی سینا نیز در مراسم افتتاح سایت کامپیوتر و بازسازی فضای آموزشی این دانشکده گفت: این دانشکده در سال تحصیلی گذشته برای اولین بار در مقطع کارشناسی ارشد دانشجو پذیرش داشته و همچنین برای اولین بار در مقطع دکترا در سال تحصیلی 91 دانشجو پذیرفته است.

یعقوب محمدی فر یادآور شد: این دانشکده در مقطع دکترا چهار رشته و در مقطع کارشناسی ارشد شش رشته دانشجو پذیرفته است.

وی آمار پذیرش دانشجویان دکترای دانشکده هنر و معماری در سال 91 را نسبت به کل دانشجویان این دانشکده هشت و 14 صدم درصد اعلام کرد و افزود: پذیرش دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد در سال 91 نسبت به کل دانشجویان این دانشکده 15 و 55 صدم درصد است.

وی عنوان کرد: در مجموع 790 متر مربع از این دانشکده بازسازی، مرمت و تعمیرات اساسی شده است و همچنین 288 متر مربع به راه اندازی سایت کامپیوتر دانشکده اختصاص یافته است.

رئیس دانشکده هنر و معماری بوعلی سینا مجموع اعتبار هزینه شده برای بهسازی و نوسازی این دانشکده را بیش از 150 میلیون تومان برآورد کرد.

صنایع غذایی بهار به عنوان دانشگاه مرجع در کشور شناخته شود

رئیس دانشگاه بوعلی سینا نیز در آیین افتتاح دانشکده صنایع غذایی شهرستان بهار گفت: این دانشکده محدودیت بودجه ندارد و در نظر داریم این دانشکده در شهرستان بهار به صورت ویژه مورد توجه قرار گیرد و در آینده به عنوان دانشگاه مرجع صنایع غذایی در کشور شناخته شود.

محمدعلی زلفی گل افزود: تا قبل از اینکه دانشجویان پذیرش در پنج گرایش صنایع غذایی مقطع کارشناسی این دانشکده فارغ التحصیل شوند، امیدواریم بتوانیم مقطع کارشناسی ارشد را در آن راه اندازی کنیم.

وی خطاب به دانشکده دانشجویان صنایع غذایی بهار اظهار داشت: 10 درصد دانشجویان برتر هر گرایش صنایع غذایی این دانشکده بدون آزمون وارد مقطع کارشناسی ارشد می شوند.

وی عنوان کرد: راه اندازی این دانشکده از مصوبات دور دوم سفر ریاست جمهوری به این شهرستان است که در سال آینده دارای ردیف بودجه مستقل خواهد شد و سعی داریم که عدالت آموزشی را در سطح شهرستان ها با حمایت مسئولان رعایت کنیم.

170 دانشجو پسر در خوابگاه اسکان داده شدند

رئیس دانشکده فنی و مهندسی کبودراهنگ نیز در آیین افتتاح این مجموعه آموزشی گفت: این دانشکده در زیربنایی به مساحت 810 مترمربع ساخته شده است که برای ساخت بنا 450 میلیون تومان و تکمیل تجهیزات و امکانات آموزشی 300 میلیون تومان اعتبار اختصاص یافته است.

داوود دمقی افزود: ساختمان این دانشکده از چهار آزمایشگاه، یک آمفی تئاتر، چهار باب کلاس و هفت اتاق اداری تشکیل شده است و 170 دانشجو بومی و غیربومی نیز در خوابگاه دانشکده اسکان داده شده اند.