انس پوشکین با قرآن/ 80 درصد اشعار لرمانتف درباره پیامبر اسلام (ص) است

به گزارش خبرنگار مهر، برنامه گردهمایی شاعران آیینی با عنوان «مسلمانان به پا خیزید» عصر امروز دوشنبه 10 مهر با حضور مسئولان نهاد کتابخانههای عمومی کشور، کانونهای ادبی استان تهران و شاعران آیینی کشور در سالن اجتماعات کتابخانه مرکزی پارک شهر برگزار شد.
در ابتدای این مراسم محمدحسین علایی مدیرکل امور فرهنگی نهاد کتابخانههای عمومی کشور گفت: قطعا به پا خواستن ما برای رسول اکرم(ص) نیازی نیست بلکه برای غیرت خودمان لازم است. امروز اینجا جمع شدهایم تا به توهینکنندگان به ساحت پیامبر اسلام بگوییم هر کاری که بکنید، قرآنش، منطقش و رسالتش برای همه و شما عبرتآفرین خواهد بود و موجب اتحاد و انسجام بیشتر مسلمانان میشود.
وی افزود: زبان شعر و شاعری که یک ابزار دلنشین است، از ابتدا در خدمت افکار و مباحث اسلامی بوده است. انشاالله جلسه امروز سرآغاز یک فراخوان برای اشعاری باشد که در عظمت حضرت رسول (ص) سروده میشوند و تا عید غدیر به دست ما برسند تا کتابچه شعری به نام «شعر نبوی» در این زمینه منتشر کنیم. امروز طوماری هم در اعلام انزجار از حرکت صهیونیستها توسط کتابداران و اهالی کتاب امضا خواهد شد که دست به دست خواهد گشت.
در ادامه این مراسم اسماعیل آذر شاعر و محقق ادبی گفت: ارتباطی که ما با ائمه اطهار داریم، بیشتر بر اساس حس است و پایه علمی ندارد و این یکی از مشکلاتی است که در جامعه اسلامی وجود دارد که باید در این زمینه حس را به علم تبدیل کنیم. ما همیشه هنگام برخاستن یا علی میگوییم و حضرت علی را صدا میزنیم اما باید واقعا او را بشناسیم و بدانیم چه کسی را مورد خطاب قرار دادهایم. ما به حضرت زهرا(س) مهر میورزیم ولی باید بدانیم که او موجب ساخت چه فرهنگ و ارزشی برای زن شده است. آن زمان است که حس ما ژرفا و عمق پیدا خواهد کرد.
وی افزود: اگر کسانی هم که آن فیلم موهن را ساختند، طرف توهینشان را میشناختند، دلشان نمیآمد چنین کاری بکنند. اما در قرآن آیهای هست که میگوید برای تمام فرستادگانمان دشمنانی هم قرار دادهایم. این همان قانون طبیعت است که هرجا انسان بزرگی باشد، پیرامون او افرادی خواهند بود که در حقش بدی خواهند کرد. کار مهمی که ما باید در این زمینه انجام بدهیم این است که حس را تبدیل به علم کنیم.
این محقق ادبی ادامه داد: اشعار ما درباره ائمه معصومین، کاملا حسی هستند. با خواندن این اشعار لذت میبریم اما این کافی نیست. من در شورای عالی انقلاب فرهنگی پیشنهاد دادم تا فقیهان، پژوهشگران، صاحبنظران و اهالی فرهنگ ما فرهنگی از جملات و عبارات کوتاه فرهنگزا و سازننده منش نبوی را در یک کتاب گردآوری کنیم. این یک راه است تا این فرهنگ را کوتاه کوتاه به مردم عرضه کنیم. یک نکته که میخواستم به آن اشاره کنم این است که در سال 1898 رئیس جمهور فرانسه نام خود را به سعدی تغییر داد و از آن پس سعدی کارنو نام گرفت. این را هم اضافه کنم که سعدی شاعری است سراپا شریعتمدار. پدربزرگ کارنو و یک زن فرانسوی بودند که تصمیم گرفتند غزلیات سعدی را وارد زندگی فرانسوی کنند تا بر واقعیات مردم این کشور تاثیر بگذارد.
آذر گفت: در روسیه 70 تا 80 نفر از سرآمدان این کشور با قرآن زندگی کردهاند. هیچ میدانید که پوشکین وقتی تبعید شده بود، تمام ساعات زندگیاش را با قرآن و کتابهای مربوط به نبی اکرم (ص) میگذرانده است؟ همینطور شاگرد او لرمانتف؛ اگر 100 شعر داشته باشد، 80 قطعهاش درباره پیامبر اسلام است. نماز، محمد و سنت او موضوع شعر بسیاری از شاعران روس بوده است. ولتر شخصیت بزرگ اروپایی در شعری گفته است این کشیشهای ما نمیگذارند ما شخصیت محمد (ص) را بشناسیم و گوته هم این شعر را ترجمه کرده است. همینطور در فرانسه با موج شدیدی از علاقهمندان به پیامبرمان روبرو هستیم. در آلمان نیز این علاقه بیشتر است و بیشترین ترجمهها از قرآن وجود دارد.
وی در پایان سخنانش گفت: بنابراین همانطور که اشاره شد باید تلاش همگی شاعران و نویسندگان ما این باشد که حسمان نسبت به ائمه و معصومان تبدیل به علم شود.
در ادامه این مراسم، مشاعره آیینی با مدیریت آذر برگزار شد.
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