حکم قطعی معدوم سازی ببر سیبری توسط دامپزشکی/عدم حضور محیط زیست برای اجرای حکم

به گزارش خبرنگار مهر، پیام محبی در نشستی خبری که چهارشنبه در بیمارستان دامپزشکی برگزار شد درباره مقصر اصلی ابتلای ببر نر سیبری به بیماری مشمشمه، تاکید کرد: سازمان دامپزشکی در این زمینه به هیچ وجه مقصر نبوده است.

وی افزود: هر گونه نقل و انتقال تک سمی ها به منظور کنترل بیماری مشمشه، باید با گزارش و اطلاع سازمان دامپزشکی انجام شود.

محبی با بیان اینکه در ایران همواره به دلیل نگهداری قاطر و اسب احتمال آلودگی از نظر مشمشه وجود داشته گفت: الاغ هایی که از عراق و کردستان به تهران وارد شدند، تست مالئین نداشتند و مدیر وقت باغ وحش تهران مکلف بود که برگه مالئین آنها را چک کند.

وی تصریح کرد: سازمان دامپزشکی برای نقل و انتقال تک سمیان ابتدا تست مالئین انجام می دهد و در صورت منفی بودن اجازه نقل و انتقال بین شهرها را صادر می کند اما متاسفانه هیچ گاه باغ وحش تهران به دامپزشکی گزارش نکرد که ببرها از الاغ تغذیه می کنند.

نایب رییس جامعه دامپزشکی بیان داشت: در حال حاضر حکم قطعی معدوم شدن ببر ماده سیبری بوسیله سازمان دامپزشکی صادر شده اما محیط زیست هیچگاه برای معدوم سازی در محل حاضر نمی شود.

وی تاکید کرد: اگر حتی یک مورد بیماری مشمشه در تهران گزارش شود، مدیران سازمان محیط زیست در این زمینه مقصران اصلی خواهند بود.

محبی در پاسخ به اظهارات رییس سازمان حفاظت محیط زیست که قصد دارد در تمامی شهرهای کشور کلینیک های تخصصی حیات وحش راه اندازی کند، گفت: این یک اشتباه بزرگ است، زیرا ایجاد این کلینیک ها هزینه در بر داشته و اقتصادی نیست.

وی اضافه کرد: بهترین روش، مذاکره با بخش خصوصی است و این بیمارستان اعلام آمادگی می کند گونه های در معرض خطر انقراض سازمان حفاظت محیط زیست را به صورت رایگان درمان کند.

کشتن سگ های ولگرد بار روانی و آلودگی شدید برای جامعه به همراه دارد

وی در خصوص روش فعلی شهرداری برای جمع اوری سگ های ولگرد گفت: در حال حاضر شهرداری با استفاده از گلوله سگهای ولگرد را از بین می برد که اینکار برای جامعه بار روانی دارد. ضمن اینکه به دلیل اینکه ممکن است سگ زخمی فرار کند و در اماکن عمومی تماس داشته باشد از نظر آلودگی بسار خطرناک است.

انجام آزمایشات فدراسیون سوارکاری در دبی اهانت به دامپزشکان داخلی

نایب رییس جامعه دامپزشکان گفت: به دلیل منافع مالی برای عده ای، تست های فدراسیون سوارکاری به دبی ارسال می شود. فدراسیون سوارکاری با سازمان دامپزشکی در ارتباط مستقیم است اما از این مجموعه استفاده ابزاری می کند.

وی افزود: فدراسیون سوارکاری هیچ گروه جدیدی را در مجموعه خود نمی پذیرد و حتی در مسابقات نیز از دامپزشک مجوز دار استفاده نمی کند.

محبی خاطر نشان ساخت: این فدراسیون نمونه آزمایش های اسب ها را با صرف سرمایه زیاد به دبی ارسال می کند در حالی که تمامی این آزمایش ها را می توانیم در داخل انجام دهیم.

وی گفت: سازمان دامپزشکی ایران یکی از قویترین مجموعه های منطقه بوده اما فدراسیون سوارکاری هربار در زمینه های مختلف بحث شده اعلام کرده که امکانات دامپزشکی در کشور نداریم.

نظام دامپزشکی جرات ورود به مسئله دام کوچک را ندارد

نایب رییس جامعه دامپزشکی با اشاره به اینکه نظام دامپزشکی جرات ورود به مسئله دام کوچک را ندارد، اظهار داشت: بر خلاف تصور برخی که شیلات را تنها بخش دارای قابلیت برای توسعه دامپزشکی در کشور می دانند، در سال های اخیر بحث عمده ایجاد اشتغال در ایران، مربوط به دام کوچک بوده است.

وی افزود: شیب رشد در این بخش طی 8 سال اخیر بسیار مناسب بوده و از 4-3 مرکز غیر فعال درمان دام های کوچک و 4-3 دامپزشک سرپایی به 120 مرکز درمانی و 800 دامپزشک سرپایی در تهران رسیده ایم.

محبی اذعان داشت: در سازمان دامپزشکی حتی یک دفتر برای دام کوچک وجود نداشته و مقاومت هایی در این مجموعه برای تشکیل چنین دفتری وجود دارد.

رییس فعلی نظام دامپزشکی در انتظار اتمام دوره خلیلیان

نایب رییس جامعه دامپزشکی درباره وضعیت فعلی نظام دامپزشکی اذعان داشت: آقامیری شورای مرکزی جدید را تشکیل نمی دهد.

وی افزود: طبق قانون سه نفر دارنده بیشترین رای، پس از انتخابات سازمان نظام دامپزشکی به وزیر جهاد کشاورزی اعلام شد اما وی این افراد را نپذیرفت.

محبی خاطر نشان ساخت: وزیر جهاد کشاورزی، دکتر محمد حسین انصاری فرد را به عنوان رییس نظام دامپزشکی در دور جدید معرفی کرد، اما وی نیز با پذیرش پست روابط عمومی وزارت ورزش و جوانان از این پست کناره گیری کرد.

وی اظهار داشت: رئیس فعلی وظیفه دارد شورای مرکزی جدید را تشکیل دهد تا این شورا اقدام به معرفی افراد جدید به وزیر کند اما آقامیری شورای جدید را تشکیل نمی دهد و منتظر است دوره وزارت خلیلیان به اتمام برسد.

نایب رییس جامعه دامپزشکی تاکید کرد: در حال حاضر دو سال است که دوره ریاست آقامیری بر سازمان نظام دامپزشکی به اتمام رسیده و ادامه فعالیت وی غیر قانونی است، احکام صادره توسط وی نیز وجاهت قانونی ندارد.

وی با اشاره به اینکه به زودی انتخابات شوراهای استانی برگزار خواهد شد، گفت: ریاست سازمان دامپزشکی تلاش می کند تا با برگزاری انتخابات شوراهای استانی بار دیگر موقعیت خود را در این سازمان تثبیت تثبیت کند.

محبی افزود: در دوره گذشته انتخابات نظام دامپزشکی نیز رییس فعلی سازمان نماینده انتخابی وزیر بود که بر خلاف قانون از طریق رایزنی با وزیر قبلی جهاد کشاورزی و تاثیر گذاری در انتخابات شوراهای استانی، روی کار آمد.