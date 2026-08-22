امام جمعه چرداول خواستار رسیدگی فوری به وضعیت امامزاده قاسم(ع) شد

حجت‌الاسلام محمدحسن فریادی در گفتگو با خبرنگار مهر با انتقاد از وضعیت نامناسب آرامستان امامزاده قاسم(ع)، اظهار کرد: امامزاده قاسم(ع) از نوادگان امام موسی کاظم(ع) است و در جوار شهر سرابله، مرکز شهرستان چرداول، قرار دارد؛ اما متأسفانه به دلیل کم‌کاری شهرداری و اوقاف، وضعیت این مکان مناسب نیست.

وی افزود: در حال حاضر حتی آب و شیر آب نیز در این امامزاده وجود ندارد و فردی که برای زیارت یا اقامه نماز و وضو گرفتن به این مکان مراجعه می‌کند، با مشکل مواجه است. گاهی اوقات نیز به‌ندرت آب به این مکان آورده می‌شود.

امام جمعه چرداول با اشاره به وجود قبور مؤمنان و مردم در این آرامستان، ادامه داد: بارها این موضوع را با مسئولان شهرداری و اوقاف مطرح کرده‌ایم، اما متأسفانه اقدام خاصی برای رفع مشکلات این مکان انجام نشده است.

فریادی تصریح کرد: بنده بارها، به‌ویژه در روزهای پنجشنبه که مردم برای زیارت به امامزاده مراجعه می‌کنند، از نزدیک شاهد نارضایتی و گلایه مردم بوده‌ام. مردم می‌پرسند چرا مسئولان برای این امامزاده و فراهم کردن امکانات اولیه برای مردم اقدامی نمی‌کنند.

وی گفت: در این خصوص بارها با مسئولان، شهرداری و حتی استانداری جلسه و گفت‌وگو داشته‌ایم و موضوع را به‌صورت حضوری و تلفنی به مسئولان مربوطه، از جمله شهردار، منتقل کرده‌ایم.

امام جمعه چرداول با بیان اینکه این مشکل طی سه سال گذشته بارها مطرح شده است، افزود: با وجود پیگیری‌های متعدد، تاکنون اقدام خاصی برای رفع این مشکلات انجام نشده و مردم همچنان از وضعیت موجود ناراضی هستند.

حجت‌الاسلام فریادی خاطرنشان کرد: احداث چند چشمه سرویس بهداشتی و تأمین امکانات اولیه در این مکان کار دشواری نیست و حتی در صورت نبود امکان احداث، می‌توان از سرویس‌های سیار استفاده کرد. این اقدامات در توان مسئولان است و انتظار می‌رود هرچه سریع‌تر برای رفع مشکلات امامزاده قاسم(ع) اقدام شود.