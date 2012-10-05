به گزارش خبرگزاری مهر،‌ سالن کودک این نمایشگاه محلی است که حدود 1300 ناشر کودک و نوجوان از سراسر جهان به ارایه آثارشان در آن می‌پردازند و کانون نیز به عنوان یکی از ناشران پیشتاز این عرصه در سطح کشور حضوری فعال را در نمایشگاه کتاب فرانکفورت آلمان به نمایش خواهد گذاشت.

در این میان در حالی که نمایشگاه طی روزهای 19 تا 23 مهر 1391 برگزار می‌شود کارشناسان امور بین‌الملل کانون با معرفی فعالیت‌های خود به این ناشران، تعداد قابل توجهی قرارهای کاری تنظیم کرده‌اند و طی این قرارها، تلاش خود را برای فروش حق تالیف و نشر کتاب‌ها (کپی رایت) به‌کار خواهند بست.

همچنین نمایندگان کانون از آثار دیگر ناشران حوزه کودک نیز دیدن می‌کنند و به بررسی کتاب‌ها در این حوزه پرداخته و نسبت به انتخاب آثار شاخص و برگزیده‌ی جهان به منظور ارایه به کانون جهت ترجمه و چاپ این آثار اقدام خواهند کرد.

این در حالی است که کانون در سال‌های متمادی شرکت در نمایشگاه‌های بین‌المللی کتاب، از این فرصت مغتنم بازاریابی کتاب بهره برده و توانسته است تعداد قابل توجهی حق تالیف و نشر کتاب‌هایش را به ناشران اروپایی، آمریکایی و آسیایی بفروشد که در این زمینه از پیشتازان حوزه نشر ایران نیز به شمار می‌رود و فعالیت‌های بین‌المللی قابل توجهی را در حوزه کتاب کودک به انجام رسانده است.

در غرفه‌ کانون همچنین کاتالوگ جدیدی ویژه نمایشگاه فرانکفورت - به منظور معرفی کتاب‌های جدید کانون - ارایه می‌شود.

در نمایشگاه بین‌المللی کتاب فرانکفورت 2012 میلادی امسال نام تعدادی از ناشران ایرانی نیز در میان 7 هزار ناشر شرکت کننده این نمایشگاه از سراسر جهان به چشم می‌خورد.

نمایشگاه کتاب فرانکفورت بزرگترین نمایشگاه کتاب در سطح جهان است که هر ساله میزبانی تعداد زیادی از ناشران سراسر جهان را بر عهده می‌گیرد.

کشور نیوزیلند میهمان ویژه این دوره نمایشگاه است که چند صد عنوان از کتاب‌های ناشران بین‌المللی خود را به زبان‌های گوناگون و با موضوع‌های فرهنگی، تاریخی، سیاسی و ... در غرفه میهمان ویژه این نمایشگاه در معرض دید بازدیدکنندگان قرار خواهد داد.