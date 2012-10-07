  1. سیاست
۱۶ مهر ۱۳۹۱، ۱۶:۵۹

خجسته به مهر خبرداد:

آغاز بررسی اصلاح قانون انتخابات شوراهای شهر و روستا در کمیسیون شوراها

آغاز بررسی اصلاح قانون انتخابات شوراهای شهر و روستا در کمیسیون شوراها

رئیس کمیسیون شوراها از آغاز بررسی اصلاح قانون انتخابات شوراهای شهر و روستا با حضور رئیس شورای عالی استانها خبرداد.

امیر خجسته در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به جلسه عصر امروز یکشنبه کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی گفت: موضوع جلسه امروز، آغاز بررسی اصلاح قانون انتخابات شوراهای شهر و روستا بود که در این جلسه مهدی چمران به عنوان رئیس شورای شهر تهران و رئیس شورای عالی استانها حضور یافت.

وی افزود: در این جلسه کلیات اصلاح قانون انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا بحث شد و وارد جزییات نشدیم.

رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس همچنین گفت: مقرر شد کمیته ای با حضور مهدی چمران، محمد حسن ابوترابی و جمعی از کارشناسان و مشاوران امور انتخابات شوراها در خصوص اصلاح قانون انتخابات جلسه ای را برگزار و نتایج آن را در پانزده روز آینده به کمیسیون شوراها ارائه کنند.

کد مطلب 1714396

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