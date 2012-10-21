گرما عامل بزرگترین انقراض زمین در 250 میلیون سال گذشته

به گزارش خبرگزاری مهر، این انقراض انبوه پایان دوره پرمین موجب از بین رفتن گونه های گیاهی و جانوری زمین در 250 میلیون سال پیش و پس از آن ایجاد پنج میلیون سال منطقه مرده شد- دوره ای که در آن سیاره شاهد ورود هیچ گونه جدیدی نبود.

نتایج این تحقیقات در نشریه ساینس منتشر شده است.

مطالعه مشترک توسط دانشگاه علوم زمین چین، دانشگاه لیدز انگلیس و دانشگاه ارلانگن نورنبرگ آلمان نشان می دهد دلیل نابودی طولانی مدت در کره زمین افزایش دمای مرگبار بر روی زمین بوده است : یعنی افزایش تا 50 تا 60 درجه سانتی گرادی دما در خشکی و افزایش 40 درجه ای در سطح آب.

یادونگ سون مجری 27 ساله این تحقیقات که دانشجوی مشترک دانشگاه علوم زمین چین و لیدز است، می گوید: گرمای جهانی تا مدتها به انقراض انبوه پایان دوره پرمین مرتبط می شده اما این تحقیقات نخستین مطالعه ای که نشان می دهد افزایش بسیار زیاد دما مانع از آن شد که تا چندین میلیون سال حیات دوباره در منطقه استوایی پا بگیرد.

به گفته وی همچنین این نخستین بررسی است که نشان می دهد دمای آب در نزدیکی سطح اقیانوس ها می توانسته به 40 درجه سانتی گراد برسد این میزان برای حیات دریایی مرگبار است و فوتوسنتز را متوقف می کند. مدل های اقلیمی حاکی از آن است که دمای سطح دریا نمی تواند از 30 درجه سانتی گراد بیشتر شود.

این محققان می گویند این یافته ها می تواند به ما کمک کند تغییرات اقلیم آینده را بشناسیم.

منطقه مرده دنیای عجیبی بوده است: مناطق استوایی بسیار مرطوب بوده اما تقریبا هیچ چیز رشد نمی کرده است، هیچ رشد جنگلی نبوده و فقط سرخس و درختچه دیده می شده و به جز صدف هیچ ماهی و یا حیات دریایی در مناطق گرمسیری وجود نداشته است. و در واقع هیچ حیوانی نیز در خشکی نبوده و سوخت و ساز بسیار بالای حیوانات امکان تحمل این گرما را برای آنها ناممکن می کرده است.

فقط در این بین مناطق قطبی بوده که می شد از گرمای طاقت فرسا و کشنده به آنجا پناه برد.

پیش از این انقراض انبوه، زمین از گیاهان و حیوانات از جمله خزندگان و دوزیستان اولیه و گستره وسیعی از موجودات دریایی از جمله مرجان و سوسن دریایی پر بود.

این محققان داده های 150 هزار دندان کوچک نوعی ماهی منقرض شده را در جنوب چین بررسی کردند. با مطالعه نسب ایزوتوپ اکسیژن را در این دندان ها بررسی کردند و توانستند میزان دما را در صدها میلیون سال پیش تشخیص دهند.