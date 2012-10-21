همایش پیاده روی خانوادگی در شیروان/ جایزه ویژه؛ کمک هزینه سفر حج

مصیب اکبرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: برنامه‌های فرهنگی ورزشی اداره ورزش و جوانان شهرستان شیروان در هفته تربیت بدنی سال جاری به واسطه سفر و حضور رهبری در این استان، با تاخیری یک هفته‌ای از اول آبان ماه آغاز می‌شود.

وی اظهار داشت: دوشنبه هفته جاری؛ اول آبان، همایش پرواز بادبادک‌ها با حضور کودکان مهد کودک‌های شیروان در محل پارک شیرکوه این شهر برگزار می‌شود.

اکبرزاده اضافه کرد: سه شنبه برنامه فرهنگی بازدید از مدرسه استثنایی آسمان و برگزاری مسابقه ویژه برای دانش آموزان این مدرسه انجام می‌شود.

به گفته وی چهارشنبه نیز رقابت‌های ایروبیک بانوان شهرستان در محل سالن شهید پوررضای شیروان برگزار خواهد شد.

این مسئول تصریح کرد: پنج شنبه این هفته مسابقه ماهیگیری ورزشی خانوادگی در محل مدرسه قایقرانی روستای گرزوی شیروان و نیز برنامه ورزش صبحگاهی ویژه کارمندان ادارات شهرستان در محل پارک کوثر این شهر برگزار می‌شود.

وی افزود: همچنین همایش پیاده روی خانوادگی در تاریخ 12 آبان ماه در شیروان برگزار می‌شود که شرکت کنندگان در این همایش مسیر سه کیلومتری میدان انقلاب تا پارک شیرکوه شیروان را پیاده روی می‌کنند.

مصیب اکبرزاده با بیان اینکه در پایان این همایش به تعدادی از شرکت کندگان به قید قرعه جوایز ارزنده‌ای اهدا می‌شود، اظهار داشت: جایزه ویژه دو کمک هزینه سفر حج، هر کدام به مبلغ پنج میلیون ریال خواهد بود و علاوه بر آن 10 دستگاه دوچرخه، 10 تخته فرش و چندین جایزه ارزنده دیگر نیز به قید قرعه به شرکت کنندگان اهدا می‌شود.

سرپرست اداره ورزش و جوانان شهرستان شیروان تصریح کرد: همچنین به مناسبت هفته تربیت بدنی از تاریخ 29 مهر تا پنجم آبان، بلیت استخر تربیت بدنی شیروان، برای استفاده ورزشکاران دارای کارت بیمه ورزشی به صورت نیم بها خواهد بود.

هفته تربیت بدنی همه ساله از 26 مهر تا دوم آبان به منظور آشنایی جامعه با اهمیت و اثرات کاربرد ورزش در زندگی فردی و اجتماعی، اشاعه و توسعه و ترویج ورزش در خانه و خانواده و نیز هدایت و ارشاد جامعه به ورزش‌های همگانی برگزار می‌شود.