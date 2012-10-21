کلنگ زنی تقاطع غیرهمسطح شهید مدرس ارومیه/احداث 5 روگذر جدید

به گزارش خبرنگار مهر، تقاطع غیر همسطح میدان شهید مدرس ارومیه در نقطه اتصال دو بلوار شهید رجایی و شهید باهنر پیش از ظهر یکشنبه با حضور رئیس شورای اسلامی، شهردار، مجموعه مدیران شهرداری و جمعی از مدیران دستگاه های اجرایی با اختصاص 80 میلیارد ریال اعتبار با رمز "یا علی" کلنگ زنی شد.

تقاطع غیر همسطح شهید مدرس ارومیه با کارفرمایی شهرداری ارومیه و پیمانکاری شرکت پایدار سازه قرن اطی مدت 6 ماه اجرایی می شود که بر اساس اعلام شهردار ارومیه در آیین کلنگ زنی، این طرح اردیبهشت ماه سال 91 آماده افتتاح و بهره برداری می شود.

بر اساس طرح این پروژه بین بزرگراه های شهید رجایی و شهید باهنر روگذری بطول 614 متر با عرض بیش از پنج متر و 60 سانتی متر با طول دیوار 4 هزار و 212 مترمربع احداث می شود که شهردار ارومیه خواستار همکاری شرکتهای خدمات رسان برای جابجایی تاسیسات و تسریع در اجرای طرح شد.

ارومیه نماد توسعه آذربایجان غربی شود



شهردار ارومیه در آیین کلنگ زنی این طرح با بیان اینکه ارومیه باید به عنوان نماد توسعه آذربایجان غربی معرفی و شناخته شود، گفت: طرح احداث 5 روگذر و تقاطع غیر همسطح در ارومیه آماده شده که روگذر شهید مدرس، مادر، امام علی، میثم و امامت به طول 3 هزار متر با برآورد اولیه 450 میلیارد ریال اجرایی می شوند.

محمد حضرت پور با بیان اینکه تقاطع غیر همسطح مدری در امتداد روگذر رجابی به باهنر و زیر گذر جاده انهر به مدرس با 80 میلیارد ریال اعتبار احداث می شود، اظهار داشت: تقاطع مادر در امتداد روگذر باهنر و زیر گذر آهندوست به فرهنگیان با 70 میلیارد ریال اعتبار و تقاطع امام علی در امتداد روگذر بلوار امام علی و زیر گذر عدالت به آزادگان با 110 میلیارد ریال اعتبار اجرایی می شوند.

وی با بیان تقاطع میثم در امتداد روگذر والفجر و زیر گذر رسالت به میثم با 110 میلیارد ریال و تقاطع امامت در امتدادروگذر بلوار امامت و زیر گذر مولوی به سربازان گمنام اجرایی می شوند، ادامه داد: ایجاد کمربندی دوم از جاده سرو آغاز شده که با توجه به ترافیک و نیازهای آینده با گذر از فلکه مادر، گلشهر، امام علیو والفجر به جاده بالانج منتهی می شود.

وی از برنامه ریزی برای خروج ماشین آلات سنگین از محدوده اصلی و مرکزی ارومیه از طریق اتمام طرح های در دست اجرا و تکمیل کمربندی ها خبر داد و عنوان کرد: همچنین طرح ساماندهی ورودی جاده بالانج از اشنویه به ارومیه و جاده استاد شهریار به عنوان ورودی و خروجی 55 روستا در مسیر جاده انهر اجرا می شود.

وی با بیان اینکه برای توسعه فضای شهری و افزایش یک متر مربع به سرانه فضای سبز به ازای یک نفر به دنبال اجرای 50 هکتار پارک در ارومیه هستیم، ادامه داد: 30 هکتار از ابتدای سالجاری فضای سبز در قالب ساماندهی و ایجاد پارکهای جدید افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفته است.