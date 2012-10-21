تصادف سرویس مدرسه در آمل 6 دانش آموز را راهی بیمارستان کرد

شهرام کاشانی دقایقی پیش در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این دانش آموزان در سرویس مدرسه که راننده آن پدر یکی از اولیای دانش آموزان و ساکن روستای تلیکسر از بخش دابودشت بوده، در نزدیکی این روستا در جاده آمل به فریدونکنار دچار سانحه تصادف شدند و بلافاصله به بیمارستان 17شهریور انتقال داده شدند.



وی افزود: هم اکنون دو نفر از دانش آموزان با درمان سطحی از بیمارستان ترخیص شدند و 4 دانش آموز دیگر به علت پارگی صورت و چانه و ضربات قفسه سینه در بخش اورژانس بستری هستند.



مدیرآموزش و پرورش شهرستان آمل در این رابطه با بیان اینکه، تصادف رخ داده توسط سرویس مدارس ثبت شده در این اداره نبوده است، گفت: سرویس های مدارس روستایی با توافق اولیا و رانندگان است و این اداره مسئولیتی در سرویس مدارس روستایی ندارد.



حادثه تصادف رانندگی در حالی ظهر یکشنبه برای دانش آموزان این شهرستان رخ داد که در این روز همایش آموزش توجیهی رانندگان سروریس مدارس شهری در سالن شهرداری آمل برگزار شده بود.