پرنده هایی که لب چشمه "تشنه" جان می دهند/ زیستگاهها چشم به راه بارانند

به گزارش خبرنگار مهر، سفر به طبیعت زیبای زیستگاههای مختلف استان لرستان از "هشتاد پهلو" و "تاف" گرفته تا "بلومان" و "گرین" فرصتی برای دیدن زیبایی های طبیعت این مناطق و البته زشتی های عملکرد برخی از شکارچیان است، عملکردی که نمی توان حتی نام شکار را بر روی آن نهاد.

دیدن شکارگاههای جانوران اعم از گونه های مختلف به ویژه کبک و پرندگان که از آنها با عنوان "کومه" یاد می شود به ما یادآوری می کند که اینجا نیز طبیعت از دست شکارچیان زیاده خواه در امان نیست و هر روز باید نگران از دست رفتن جزئی از وجود زیبای خود باشد.

در بازدیدهایی که طی سالجاری توسط نیروهای محیط بان و همچنین ماموران گارد حفاظت از سطح زیستگاههای مختلف جانوران در استان انجام شد تعدادی از این "کومه" ها نیز تخریب شد که شاید به نظر تنها چند روز مرگ این جانوران بی گناه را عقب تر می اندازد.

کومه ها، شکارگاه هایی هستند که در کنار چشمه ها و نهرهای آب ساخته می شوند و شکارچی با پنهان شدن در آنها هنگامی که پرندگان برای خوردن آب به لب چشمه می آیند آنها را شکار می کنند.

کومه هایی که برای شکار پرندگان ایجاد شده اند

این روش ناجوانمردانه شکار در سالهای اخیر با توجه به شدت گرفتن خشکسالیها در زیستگاهها و مشکل آب بیشتر مورد توجه و استفاده شکارچیان قرار می گیرد تا مسئولان و متولیان حفاظت از محیط زیست برخود با این شکارچیان را یکی از اولویت های کار خود قرار دهند.

مدیر کل محیط زیست استان لرستان در این رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد در سخنانی اظهار داشت: یکی از روش هایی که به طور عمده پرندگان توسط شکارچیان صید می شوند ایجاد کومه ها در کنار چشمه های آب است.

محمد حسین بازگیر با بیان اینکه کومه ها توسط شاخ و برگ درختان و سنگ ایجاد می شوند، افزود: پس از درست کردن کومه ها شکارچیان در ساعات پایانی شب و یا نزدیک به صبح به محل کومه مراجعه می کنند و هنگامی که پرنده برای خوردن آب به چشمه مراجعه می کند آن را مورد هدف قرار می دهند.

وی با بیان اینکه برخی از پرندگان در اثر حمله شکارچیان کشته و برخی دیگر زخمی می شوند، از این روش شکار به عنوان روش ناجوانمردانه شکار پرندگان یاد کرد.

مدیر کل حفاظت از محیط زیست استان لرستان با بیان اینکه این گونه شکار بیشتر در مناطق و زیستگاههای کوهستانی به چشم می خورد، افزود: طی سالجاری ما نمونه های این مشکل را در مناطقی چون هشتاد پهلو، تاف، زیستگاههای بخش پاپی، گرین در شهرستان الشتر، برخی از زیستگاههای شهرستان نورآباد، زاغه و چغلوندی داشته ایم.

بازگیر با بیان اینکه شکارچیان از روشهای مختلفی با استفاده از شاخ و برگ درختان و سنگ اقدام به ساختن "کومه" می کنند، افزود: با توجه به اینکه نقطه ضعف پرندگان بحث تشنگی است شکارچیان از این موضوع استفاده می کنند.

وی با بیان اینکه اداره کل محیط زیست استان لرستان طی سالجاری با گروههای زیادی از این شکارچیان متخلف برخورد کرده است، یادآور شد: در این راستا بسیاری از شکارچیان دستگیر و اسلحه های شکاری این گروهها نیز ضبط شده است.

بازگیر با اشاره به تخریب بخش زیادی از کومه ها توسط محیط بانان و همچنین نیروهای حفاظت از محیط زیست، یادآور شد: مشکل استفاده از کومه برای شکار پرندگان به طور عمده در مناطق آزاد استان دیده می شود و در زیستگاههای حفاظت شده کمتر این مشکل به چشم می خورد.

وی با بیان اینکه در سالهای اخیر با شدت گرفتن خشکسالیها گرایش شکارچیان به این نوع شکار افزایش یافته است، افزود: با توجه به خشک شدن چشمه ها و کمبود بارش ها پرندگان برای رفع تشنگی مجبور هستند که خود را به چشمه های موجود برسانند.

بازگیر با اشاره به اولین باران پاییزی در مناطق حفاظت شده استان، یادآور شد: این باران موجب شد تا بسیاری از کومه های شکارچیان بر لب چشمه ها برچیده شوند چرا که پرندگان می توانند از آب باران که در مکانهای مختلف جمع می شود تا مدتی استفاده کنند.

وی با تاکید بر نیاز حیاتی زیستگاهها به استمرار بارشها، یادآور شد: خشکسالی تاثیر زیادی بر روی جنگلها و همچنین گونه های حیات وحش گذاشته است که امید می رود سالجاری شاهد بارندگیهای مطلوبی در سطح استان باشیم.

به هر روی هر چند که محیط زیست به لحاظ وظایف و اولویت های قانونی خود با این گونه شکارچیان برخورد می کند ولی به نظر می رسد آموزش و فرهنگ سازی نقش موثری در کاهش این گونه شکار در سطح زیستگاههای مختلف استان دارد، موضوعی که نیازمند همکاری دستگاههای مختلف فرهنگی و اطلاع رسانی به ویژه رسانه ها است.