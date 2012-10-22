برگزاری نشست عصر شعر و ترانه/هفته فرهنگی ژاپن در تهران

به گزاش خبرگزاری مهر، شصت‌وهفتمین نشست ماهانه ادبی عصر شعر و ترانه با حضور عبدالجبار کاکایی روز سه‌شنبه، دوم آبان، ساعت 17 در فرهنگسرای ارسباران برگزار می‌شود.



در این نشست هنرمندانی همچون افشین علاء، احسان علیخانی، مهدی یراحی، عباس سجادی، اهورا ایمان، پدرام کشتکار و رضا رفیع حضور دارند.



عصر شعر و ترانه با مدیریت کاکایی سه‌شنبه اول هرماه در فرهنگسرای ارسباران میزبان هنرمندان حوزه ادبی، موسیقی و دوستداران ادب و هنر است.



علاقه‌مندان به عضویت و حضور در نشست‌ عصر شعر و ترانه می‌توانند به فرهنگسرای ارسباران واقع در خیابان جلفا مراجعه کنند و برای کسب اطلاعات بیش‌تر با شماره‌های 20- 22872818 تماس بگیرند.

هفته فرهنگی ژاپن در تهران برگزار می‌شود

هفته فرهنگی ژاپن در تهران از عصر روز پنجشنبه 4 آبان شامل ویژه برنامه‌های فرهنگی و هنری کشور ژاپن در فرهنگسرای ارسباران برگزار می‌شود.



برنامه‌های هفته فرهنگی ژاپن طی مراسمی از ساعت 18 روز پنجشنبه افتتاح می‌شود و تا 6 آبان ماه ادامه خواهد داشت.



در حاشیه این مراسم نمایشگاه عکس، نقاشی، صنایع‌دستی، کاردستی، اوریگامی و مجسمه برپا خواهد شد و گروه موسیقی ژاپن نیز در مراسم افتتاحیه به اجرای قطعاتی می‌پردازند.



اجرای تئاتر توسط کودکان ایرانی و ژاپنی، آموزش اوریگامی به کودکان، خوشنویسی اسامی کودکان به زبان ژاپنی، کارگاه نقاشی از چهره کودکان با عنوان مانگا و عکاسی از کودکان با لباس ژاپنی را از جمله برنامه‌های روز جمعه پنجم آبان از ساعت 10:30 است و ساعت19:30 تا 21 روز جمعه، موسیقی ژاپنی در فرهنگسرای ارسباران اجرا می‌شود.



کارگاه گل‌آرایی ژاپنی، آموزش آشپزی ژاپنی و کارگاه تهیه چای ژاپنی از ساعت 15 تا 18 روز شنبه 6 آبان ماه در فرهنگسرای ارسباران برپا می‌شود.



علاقه‌مندان برای بهره‌برداری از این برنامه‌ها می‌توانند به فرهنگسرای ارسباران واقع در خیابان دکتر شریعتی، بالاتر از پل سیدخندان، خیابان ارسباران مراجعه کنند.

زیر گنبد کبود در حمایت از زلزله‌زدگان برگزار می‌شود



کنسرت کودکان ایران‌زمین به منظور حمایت از زلزله‌زدگان جمعه 5 آبان‌ماه جاری در تالار وحدت برگزار می‌شود.



کنسرت زیر گنبد کبود در حمایت از زلزله‌زدگان برگزار می‌شود. گروه موسیقی کودکان ایران زمین به منظور حمایت از زلزله‌زدگان آذربایجان شرقی جمعه 5 آبان‌ماه جاری ساعت 16 در تالار وحدت به روی صحنه می‌رود.



سودابه سالم سرپرست گروه و تعدادی از کودکان کنسرت زیر گنبد کبود فردا 2 آبان‌ماه ساعت 10 در نشستی خبری در تالار وحدت به جزئیات این اجرا خواهند پرداخت.





تالار رودکی میزبان گروه کر آوای ماهان

گروه کر آوای ماهان به سرپرستی نیما فاتحی 8 و 9 آبان ماه در تالار رودکی به روی صحنه خواهد رفت.

گروه 21 نفره کر آوای ماهان کنسرت خود را در دو بخش با اجرای قطعاتی از موسیقی کلاسیک و موسیقی دستگاهی ایرانی به روی صحنه خواهد برد.



قطعات این کنسرت از آثار گریگوریان، آقاجانیان، خالقی و فاتحی انتخاب و برای اجرای گروه کر تنظیم مجدد شده ، این در حالی است که برخی از این قطعات با همراهی سازهای کوبه ای اجرا می شود.



گروه کر آوای ماهان از سال 1386 به سرپرستی و رهبری نیما فاتحی تشکیل شد که طی این مدت توانسته ضمن برگزاری اجراهای مختلف، رتبه دوم جشنواره بین المللی موسیقی فجر را نیز در سال 1390 کسب کند.