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۳ آبان ۱۳۹۱، ۱۴:۰۷

به دلیل مشکلات مالی/

ارکستر سمفونیک تهران به حالت نیمه‌تعطیل درآمد

ارکستر سمفونیک تهران به حالت نیمه‌تعطیل درآمد

ارکستر سمفونیک تهران به دلیل عدم عقد قرارداد با نوازندگان این کنسرت به حالت نیمه تعطیل درآمده و تنها برنامه های سفارشی از سوی دفتر موسیقی اجرا می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، ارکستر سمفونیک تهران به دلیل عدم پرداخت دستمزد نوازنده‌های ارکستر سمفونیک تهران در حالت نیمه تعطیل قرار گرفته است.

به گفته یکی از نوازندگان باسابقه ارکستر سمفونیک تهران که نخواست نامش مطرح شود این ارکستر مدتها است هیچ کنسرتی برگزار نکرده است و هشت ماه هم از پایان قرارداد اعضای این ارکستر گذشته اما هنوز قراداد هیچ یک از افراد تمدید نشده است.

نوازنده‌های ارکستر سمفونیک تهران بارها به این مسئله معترض شده‌اند اما جواب روشنی از سوی مسئولان دریافت نمی‌کنند و اجرای کنسرت‌های سفارشی تنها با پرداخت دستمزد صورت می‌گیرد.

آخرین کنسرت ارکستر سمفونیک تهران با اجرای رپرتوار نغمه‌های عشق و صلح به آهنگسازی شهریار کهن‌زاد در تاریخ 19 شهریورماه برگزار شد.

کد مطلب 1727639

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