2 انبار احتکار کالا در خراسان شمالی کشف و پلمپ شد

سید محمدمهدی مهاجریان مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به کشف و پلمپ دو انبار احتکار کالا در خراسان شمالی افزود: در پی وصول گزارش سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و نیز گزارشات مردمی مبنی بر احتکار کالا در دو انبار در بجنورد تعزیرات حکومتی خراسان شمالی به همراه بازرسان سازمان صنعت، معدن و تجارت استان وارد عمل شده و ضمن بازرسی از این انبارها، تخلف احتکاردر این مراکز کشف شد.

وی اظهار داشت: در یکی از این انبارها لوازم خانگی شامل لباس شویی، یخچال و ... به ارزش 35 میلیون تومان و در انبار دیگر نیز حدود 10 تن لوله پروفیل شامل انواع لوله با قطرهای مختلف و لوله های گازرسانی به ارزش 20 میلیون تومان احتکار شده بود.

مهاجریان مقدم با بیان اینکه با کشف و محرز شدن تخلف احتکار، این دو انبار پلمپ شدند، اضافه کرد: پرونده این متخلفان در حال حاضر در تعزیرات حکومتی استان در دست پیگری بوده و احتمالا تا پایان هفته نیز حکم نهایی صادر می شود.

وی تصریح کرد: در حالی که با توجه به بروز مشکلات ارزی در بازار، برخی از سودجویان با سوء استفاده از این شرایط، اقدام به احتکار کالاهای مورد نیاز مردم می کنند؛ گشت های بازرسی و نظارت دستگاه های مرتبط استان نیز برای جلوگیری از این اتفاق، همه روزه انبارها و فروشگاه ها را مورد بازدید و بازرسی قرار می دهند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان شمالی در ادامه اظهار داشت: در نیمه نخست سال جاری چهار هزار متخلف اقتصادی در استان شناسایی شدند و تعزیرات حکومتی نیز برای آنان حدودا 39 میلیارد ریال جریمه مقرر کرد.

بر اساس آمارهای رسمی خراسان شمالی 23 هزار واحد صنفی فعال دارد که حدود یک سوم این واحدها در شهرستان بجنورد مشغول فعالیت هستند.

