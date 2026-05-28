۷ خرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۳۷

کرامتی: ۷۴ تن کالای احتکارشده در خراسان شمالی توقیف شد

بجنورد- مدیرکل صمت خراسان شمالی گفت: در بازرسی میدانی بازرسان صمت، ۲۴ تن برنج پاکستانی و ۵۰ تن میلگرد احتکارشده کشف و توقیف شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی اداره کل صنعت، معدن و تجارت خراسان شمالی مهدی کرامتی اظهار کرد: در ادامه طرح‌های نظارتی و مقابله احتکار کالا، بازرسان اداره کل صنعت، معدن و تجارت خراسان شمالی موفق به شناسایی و توقیف مقادیر قابل‌توجهی کالای احتکارشده در استان شدند.

وی افزود: در این بازرسی، ۲۴ تن برنج پاکستانی و ۵۰ تن میلگرد کشف و توقیف شد.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خراسان شمالی ادامه داد: بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد مالک انبار، محل نگهداری کالا را در سامانه جامع انبارها ثبت نکرده بود که این موضوع تخلف محسوب می‌شود.

کرامتی تصریح کرد: پرونده این تخلف برای رسیدگی قانونی در دست پیگیری قرار گرفته است.

وی تأکید کرد: برخورد با احتکار و اخلال در نظام توزیع کالا با جدیت ادامه خواهد داشت.

