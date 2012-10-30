تولید گوشت و شیر در استان سمنان افزایش یافت

به گزارش خبر نگار مهر، حشمت الله جدیدی پیش از ظهر سه شنبه در نشست شورای عشایری استان سمنان که در محل استانداری برگزار شد ضمن بیان اینکه میانگین باسوادی عشایر کشور 49 درصد است، افزود: این عدد در استان سمنان به 72 درصد می رسد.

وی مصرف روزانه علوفه هر دام را یک کیلو و 800 گرم عنوان کرد و اظهار داشت: پیش بینی شده مصرف سالانه دام عشایر استان سمنان 486 هزارتن علوفه از مراتع باشد.

مدیرکل امور عشایر استان سمنان با بیان اینکه سرانه عشایر نسبت به جمعیت استان سمنان 66.2 درصد است، اظهار داشت: ظرفیت استان سمنان در زمینه های مختلف در مورد عشایر بیش از فعالیت فعلی است.

وی همچنین با اشاره به حضور 14 هزار نفر عشایر در استان سمنان، اضافه کرد: این تعداد جمعیت در بیش از سه هزار خانوار عشایری زندگی می کنند.

جدیدی با اشاره به اینکه سرانه دام هر خانوار عشایر در استان سمنان 250 راس است، گفت: این عدد در کشور 112 راس اعلام شده است.

مدیرکل امور عشایر استان سمنان در خاتمه با بیان اینکه تخصیص و تامین آب ایستگاه های آبرسانی، بفروبی و موج برداری مسیرهای کوچ، توجه به ایل راه ها در احداث جاده ها، گشایش در ارائه تسهیلات و ... از جمله نیازهای عشایر استان سمنان است گفت: عشایر با توقع پایین بر چرخه اقتصادی کشور کمک می کنند و زمینه مناسبی در ایجاد اشتغال در بخش عشایری نهفته است که نیاز به توجه و مطالعه دارد.