مراسم تودیع و معارفه رئیس دانشگاه علوم و معارف قرآن برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس جدید دانشگاه علوم و معارف قرآن پیش از ظهر سه شنبه در مراسم تودیع و معارفه رئیس این دانشگاه با تاکید بر لزوم پاسخگویی به شبهات در جامعه اظهار داشت: تسلط به قرآن کریم بهترین راه برای پاسخگویی به شبهات است از این رو یکی از مهمترین ماموریت های دانشگاه علوم و معارف قرآن تربیت نیروهای آشنا به قرآن است.



حجت الاسلام احمد عابدی طهارت و پاکی باطن را مهمترین شرط توفیق در تبلیغ دین دانست و اظهار داشت: اگرچه قرائت زیبا و آشنایی با مفهوم آیات و حفظ آن مقدمه برای ترویج قرآن است ولی دانشجو و استاد قرآنی باید در کنار قرائت زیبا از طهارت و پاکی دل برخوردار باشد.



رئیس دانشگاه علوم و معارف قرآن با تاکید بر بهره مندی از دیدگاه علما و مفسران گذشته مانند علامه طباطبایی تصریح کرد: ایشان نمونه بارز انسان آشنا به قرآنی است که طهارت دل را همراه با فهم آیات قرآن کرده بود.



عابدی با اشاره به شروح متعددی که علمای اهل سنت بر کتب حدیثی خود نوشته اند اظهار داشت: این در حالی است که برخی کتب حدیثی معروف شیعه مانند اصول کافی حتی ده شرح هم ندارد.



وی با اشاره به ثواب های انس با قرآن و قرائت آن تاکید کرد: اگر مردم جامعه با عرفان قرآنی آشنا شوند و انس بگیرند دیگر جایی برای عرفان های کاذب باقی نمی ماند.



رئیس پژوهشکده حج و زیارت با اشاره به تهاجم فرهنگی دشمنان اضافه کرد: دشمنان وقتی در ابعاد نظامی توفیق لازم را به دست نیاوردند رو به تهاجم فرهنگی آوردند و هدف اصلی آنها از این تهاجم نیز تضعیف معنویات و دوری مردم از دین است.



وی مانوس کردن جامعه با قرآن را بهترین راه برای مقابله با تهاجم فرهنگی دانست و بر لزوم ترویج آن تاکید کرد.



گفتنی است حجت الاسلام راغبی رئیس سابق این دانشگاه در این مراسم حضور نداشت.

