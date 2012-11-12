حمایت از تالیف کتاب های رده سنی کودک و نوجوان در خراسان شمالی

به گزارش خبرنگار مهر، علی ارکانی فرد صبح دوشنبه در نشست خبری با تبریک به مناسبت فرا رسیدن هفته کتاب و کتابخوانی، یکی از فعالیت های اصلی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خراسان شمالی را فعالیت در زمینه کتاب و نهادینه کردن فرهنگ کتابخوانی در بین کودکان و نوجوانان استان ذکر کرد.

وی افزود: تشکیل کمیته های کتاب در موضوعات مختلف، اجرای برنامه پالایش کتاب، سفر کتاب و کتابخوانی، ایجاد کتابخانه های پستی و سیار، برگزاری مسابقات کتابخوانی، برگزاری جلسات نقد کتاب و ... از جمله فعالیت های مرتبط با حوزه کتاب هستند که کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان انجام شده است.

ارکانی فرد همچنین در مورد حمایت های کانون از مولفان کتاب های مرتبط با رده سنی کودکان و نوجوانان در خراسان شمالی نیز اظهار داشت: این کانون از مولفان و نویسندگانی که تالیفاتی متناسب با نیاز سنی کودکان و نوجوانان داشته باشند، حمایت مادی و معنوی می کند.

وی با اشاره به نیاز برای تالیف رمان های متناسب با نیاز سنی نوجوانان تصریح کرد: در صورت نگارش کتاب های مذکور، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان نسبت به انتشار آن در شمارگان وسیع و خرید آنها در مراکز کل کشور اقدام خواهد کرد.

این مسئول با اشاره به اینکه در حال حاضر شش کتابخانه کانون های پرورش فکری کودکان و نوجوانان در استان فعالیت می کنند، اظهار داشت: سه باب از این کتابخانه ها به صورت ثابت و در محل کانون و سه کتابخانه نیز به صورت سیار به کودکان و نوجوانان خدمات مختلفی اعم از ارائه کتاب، روخوانی کتاب، قصه گویی، شعرخوانی و ... ارائه می دهند.

وی تعداد اعضای این کتابخانه ها را هشت هزار و 716 کودک و نوجوان عنوان کرد و افزود: در این شش کتابخانه در مجموع بیش از 59 هزار جلد کتاب برای استفاده اعضا وجود دارد.

ارکانی فرد در مورد فعالیت های حوزه کتاب و کتابخوانی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خراسان شمالی در مدت هفت ماهه سال جاری تصریح کرد: دراین مدت چهار هزار و 195 برنامه روخوانی کتاب، سه هزار و 936 مرتبه معرفی کتاب توسط مربیان، هزار و 725 بحث پیرامون کتاب، چهار هزار و 429 فعالیت قصه گویی، سه هزار و 620 برنامه شعرخوانی، 259 کارگاه شعر و 746 کارگاه داستان برگزار شده است.

220 هزار کودک و نوجوان جامعه هدف کانون پرورش فکری خراسان شمالی هستند

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خراسان شمالی گفت: در حال حاضر شش کانون پرورش فکری در شهرهای فاروج، آشخانه، گرمه، جاجرم، بجنورد و شیروان خدمات مختلف را به کودکان و نوجوانان ارائه می دهند.

علی ارکانی فرد تعداد کودکان و نوجوانان جامعه هدف کانون پرورش فکری در خراسان شمالی را 220 هزار نفر اعلام کرد و افزود: مطابق استاندارد کشوری می بایست حدود 40 کانون پرروش فکری در استان فعالیت کنند.

وی اظهار داشت: خوشبختانه در سفر بابرکت مقام معظم رهبری به خراسان شمالی احداث یک مجتمع کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با زیربنای پنج هزار مترمربع و با اعتبار چهار میلیارد تومانی در بجنورد تصویب شد که با احداث این مجتمع بخشی از کمبودهای مرکز استان در زمینه کانون های پرورش فکری مرتفع می شود.

ارکانی فرد با اشاره به اینکه این مجتمع امکاناتی چون سالن سینما و تئاتر، کارگاه نجوم، کارگاه انیمیشن و ... خواهد داشت، تصریح کرد: بر اساس برنامه قرار است دو میلیارد تومان از اعتبار مصوب این مجتمع در سال جاری تخصیص یابد که در صورت تخصیص این اعتبار، کار ساخت آن اغاز خواهد شد.



تا پایان سال کتابخانه های سیار خراسان شمالی به پنج واحد افزایش می یابند

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خراسان شمالی همچنین از افزایش تعداد کتابخانه های سیار استان به پنج واحد خبر داد.

علی ارکانی فرد تعداد کتابخانه های سیار فعلی خراسان شمالی را سه واحد اعلام کرد و افزود: تا پایان سال جاری دو کتابخانه سیار برای استفاده کودکان و نوجوانان شهرستان های اسفراین و شیروان راه اندازی می شود.

به گفته وی علاوه بر این تعداد، در سال آینده نیز پنج واحد کتابخانه سیار دیگر در شهرستان های مختلف خراسان شمالی راه اندازی می شود.

ارکانی فرد در ادامه با اشاره به عدم تحقق مصوبه دور سوم سفر ریاست جمهوری به خراسان شمالی مبنی بر واگذاری شش دستگاه مینی بوس برای راه اندازی کتابخانه های سیار در استان اظهار داشت: با وجود پیگیری های صورت گرفته، متاسفانه تاکنون این خودروها به کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خراسان شمالی تحویل داده نشده اند.

ارکانی فرد افزود: کتابخانه‌های سیار با حضور در روستاهای محروم، دانش و آگاهی را برای فرزندان این روستاها به ارمغان برده و سعی دارند ضمن برقراری عدالت نسبی در حوزه فرهنگی، استعدادهای بالقوه کودکان و نوجوانان روستاهای خراسان شمالی را شناسایی و زمینه‌های رشد و بالندگی آنان را فراهم کنند.

وی تصریح کرد: هر کدام از کتابخانه سیار روستایی به طور متوسط 22 روستا و 800 عضو را تحت پوشش فعالیت‌های فرهنگی و کتاب خوانی قرار داده و مراجعه کتابخانه سیار به هر روستا نیز هر دو هفته یک بار انجام می شود.

این مسئول گفت: در این کتابخانه‌ها مربی مسئول علاوه بر امانت دادن کتاب‌ها به انجام فعالیت‌هایی چون قصه گویی، شعر خوانی، روخوانی کتاب، نمایش فیلم، کاردستی، بازی و سرگرمی و ... نیز می‌پردازد.

300 عنوان بازی بومی و محلی در خراسان شمالی شناسایی شده است

علی ارکانی فرد در مورد بازی های بومی محلی خراسان شمالی و معرفی و ارائه این سرگرمی ها در برنامه های کانون پرورش فکری استان نیز عنوان کرد: تاکنون 300 بازی و سرگرمی بومی و محلی خراسان شمالی شناسایی و معرفی شده اند.

وی بازی های تکمچی، اسب چوب، شمع گل پروانه، چام چام و ... را از جمله این بازی ها و سرگرمی ها ذکر کرد و افزود: سرگرمی های بومی و محلی خراسان شمالی در برنامه های کانون های پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان از جایگاه ویژه ای برخوردار بوده و فرزندان این استان نیز از این سرگرمی ها به خوبی استقبال می کنند.