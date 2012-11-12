تولید مستند محرم در گچساران کلید می خورد

عبدالحسن غلامی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این مستند با همکاری گروه "خورشید" شبکه سوم سیما در تاسوعا وعاشورای حسینی در گچساران ساخته می شود.

وی بیان داشت: هدف از ساخت این مستند معرفی فرهنگ بومی گچساران و آشنایی با سنت های برگزاری عزاداری حسینی در این شهر است.

غلامی با بیان اینکه این مستند در سه قسمت 45 دقیقه ای ساخته می شود، اظهار داشت: مستند محرم طی ماه های آینده از شبکه سوم سیما پخش خواهد شد.

دبیر شورای اطلاع رسانی شرکت بهره برداری نفت وگاز گچساران همچنین از برگزاری نمایشگاهی در ایام محرم در این شهر خبر داد و افزود: این نمایشگاه با هدف تبیین نهضت عاشورای حسینی و آشنایی بیشتر دانش آموزان و دوستداران اباعبدالله الحسین و بازگوکردن عزت و اقتدارامام حسین (ع) در کنار مظلومیت ایشان برگزار می شود.

غلامی بیان داشت: پیام واقعه عاشورا برای آشنایی هرچه بیشتر نسل جوان و استفاده از فضای مجازی برای آشنایی علاقمندان به مباحث دینی وفرهنکی از دیگر برنامه های این نمایشگاه است.