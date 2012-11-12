کشف و ضبط ۱۷۹ دستگاه تلفن همراه قاچاق در شهرستان ورامین

جمشید حاتمی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در پی اجرای طرح شبنم و گزارشهای مردمی مبنی بر فروش کالای قاچاق توسط یک واحد صنفی، بازرسین این اداره با همکاری مأموران پلیس آگاهی و نماینده مجمع امور صنفی به این واحد مراجعه می کنند.

وی یادآور شد: مأموران پلیس آگاهی و نماینده مجمع امور صنفی طی بازرسی از این واحد صنفی موفق به کشف و ضبط تعداد ۱۷۹دستگاه تلفن همراه قاچاق با مارکهای نوکیا، سونی، سامسونگ، اچ تی سی و انواع گوشی چینی شدند که مراتب پس از تشکیل برگ گزارش بازرسی به ارزش ۱۷۷ میلیون و 800 هزارریال برای سیر مراحل قانونی به اداره تعزیرات حکومتی ارسال شد.

حاتمی ادامه داد: طرح شبنم پروژه ای ملی است که با این طرح تمامی کالاهای وارداتی شناسنامه دارشده و باعث می شود فرایند ورود کالای قاچاق به کشور کم رنگ و حتی مسدود شود.

پلمپ یک واحد تولیدی غیر مجاز انواع سیم و کابل در شهرستان ورامین

وی در ادامه از کشف و ضبط یک واحد تولیدی سیم و کابل غیر مجاز در سطح شهرستان خبر داد و گفت: بازرسین این اداره طی تحقیقات میدانی فراوان و هماهنگی به عمل آمده با ریاست شعبه یکم تعزیرات حکومتی و با همکاری مأموران پلیس آگاهی شرق استان تهران موفق به کشف یک واحد تولیدی غیرمجاز انواع سیم و کابل در منطقه پوئینک شمالی شدند.

مسئول بازرسی و نظارت اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان ورامین افزود: طی بازرسی از کارگاه فوق مقدار ۲۰۰کلاف انواع سیم و کابل غیراستاندارد با برند "ثامن" کشف و ضبط شد و با تشکیل برگ گزارش بازرسی با ارزش هفتاد میلیون ریال برای سیر مراحل قانونی به اداره تعزیرات حکومتی ارسال و این واحد نیز پلمپ شد.

وی بیان کرد: کارگاه مذکور اقدام به تولید سیم و کابل غیر استاندارد با آلیاژSSA یا مسوار"شبیه مس" می کرد که فاقد کیفیت و غیرمقاوم در انتقال جریان الکتریسیته بود که همین امر باعث آتش سوزی و ایجاد خطر برای استفاده کنندگان را در پی داشت.

حاتمی در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده هر گونه تردد افراد مشکوک و احتمال تولید کالای تقلبی و غیر استاندارد بلافاصله مراتب را به ستاد خبری۱۲۴این اداره منعکس کنند.