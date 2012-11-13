به گزارش خبرگزاری مهر، هیئت هفت‌نفره‌ای از استادان ادبیات، نویسندگان، شاعران، مترجمان و سردبیران نشریات ادبی روسیه که به دعوت مرکز فرهنگی شهر کتاب به ایران سفر کرده‌اند برای دیدار و گفتگو با اصحاب فرهنگ و ادب ایران، در نشست دیدار با ادبیات معاصر روسیه در تهران شرکت خواهند کرد.

این گروه هفت نفره عبارت‌اند از پروفسور مارینا ریسنر استاد کرسی زبان‌شناسی انستیتو آسیا و آفریقای دانشگاه دولتی مسکو و مولف تاریخ ادبیات ایران در دوران پس از مغول، پروفسور ناتالیا چالیسووا استاد دانشگاه دولتی علوم انسانی مسکو و مترجم لیلی و مجنون، یوری آرخیپوف مترجم و منتقد ادبی، ایلدار ابوذروف نویسنده‌‌ رمان خوش، سنجر یانیشف شاعر و مترجم روس، دکتر ماکسیم روسانوف عضو هیئت علمی دانشگاه دولتی علوم انسانی مسکو و مترجم لیلی و مجنون و یولتان صادق آووا متخصص ادبیات روس و دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه دولتی مسکو.



در این نشست، نویسندگان و منتقدان روسی درباره ویژگی‌های ادبیات معاصر روسیه سخن می‌گویند و بخشی از آثار خود را برای مخاطبان می‌خوانند که به فارسی ترجمه می‌شود. شاعران، نویسندگان و منتقدان ایرانی نیز در این برنامه حضور دارند و درباره‌ آشنایی بیشتر با ادبیات معاصر روسیه در ایران با همکاران روسی خود گفتگو می‌کنند.



علاقه‌مندان برای حضور در این نشست می‌توانند از ساعت 16 روز یکشنبه 28 آبان، به مرکز فرهنگی شهر کتاب واقع در خیابان شهید بهشتی، خیابان شهید احمد قصیر (بخارست)، نبش کوچه‌ سوم مراجعه کنند.