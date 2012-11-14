وضعیت پرورش گونه جدید تیلاپیا در استان سمنان بررسی شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل دفتر توسعه منابع آبزی پروری کشور ظهر چهارشنبه در جلسه بررسی وضعیت آبزی پروری استان سمنان و پرورش گونه جدید تیلاپیا در محل سازمان جهاد کشاورزی این استان گفت: استان سمنان از موقعیت خوبی در پرورش ماهی برخوردار است.

مرتضی افراسیابی افزود: سازمان شیلات ایران مساعدت های لازم را به استان سمنان داشته و برای توسعه آبزی پروری این حمایت ها ادامه خواهد داشت.

وی افزود: به دنبال پرورش گونه های جدید از جمله تیلاپیا در استان سمنان هستیم که گونه ای مقاوم با نیاز آبی کم، زاد و ولد بالا و کیفیت گوشت مطلوب است و این استان به عنوان یک پایلوت خوب می تواند در این خصوص موثر باشد.

مدیر کل دفتر توسعه منابع آبزی و ماهیان آب شیرین شرکت شیلات ایران با بیان اینکه بیش از 285 هزار تن انواع ماهی در کشور پرورش یافته است، افزود: این مقدار تولید نسبت به مدت مشابه سال قبل 18 درصد رشد دارد.

وی افزود: از این مقدار تولید 123هزار تن ماهیان سردآبی و مابقی گرمابی است و امسال 134هزار تن ماهیان زینتی نیز در کشور تولید شده است.

افراسیابی با اشاره به هدف گذاری برنامه پنج توسعه برای رسیدن به تولید یک میلیون تن آبزی، افزود: پیش بینی تولید آبزیان امسال در کشور 670 هزارتن است که با برنامه ریزی باید به این هدف برسیم.

وی استان سمنان را به دلیل نزدیکی به مرکز کشور و بازار فروش، دارای ظرفیت مناسبی برای پرورش گونه تیلاپیا و همچنین ماهیان زینتی دانست.

افراسیابی با بیان اینکه کشاورزانی که در مزرعه استخر ذخیره آب دارند با تغییرات اندکی در سازه می توانند در استخر خود به پرورش آبزی نیز مشغول شوند، افزود: مسائل زیست محیطی، اصلاح ژنتیکی گونه ها، استفاده از گونه هایی که هزینه و زمان کمتری برای پرورش نیاز دارند و بیمه مزارع را اصلی ترین دغدغه کشور در بخش تولید آبزیان سازمان شیلات است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان نیز در این نشست گفت: در این استان پیگیری توسعه آبزی پروری خصوصاً ترویج گونه های جدید و درآمدزا هستیم تا ضمن افزایش تولید، بهره برداران نیز از درآمد مطلوب برخوردار شوند.

سید مجید موسوی گفت: استان سمنان با توجه به موقعیت مکانی، جغرافیایی و نزدیکی به بازارهای مصرف خصوصاً بازار تهران از دیگر استان ها از مزیت بهتری برای پرورش گونه جدید تیلاپیا برخوردار است .

وی افزود: رایزنی های لازم در امور مربوط به مسائل زیست محیطی آن در استان سمنان انجام شده و با عنایت به تعاملات انجام شده با سازمان تحقیقات کشور و انعقاد تفاهمنامه برای همکاری متقابل، مقدمات کار برای راه اندازی و پرورش این گونه جدید در استان مهیا شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان گفت: با برنامه ریزی های انجام شده در نظر است برای اولین بار پرورش تیلاپیا تا پایان سال در استان شروع شود.

مدیر شیلات سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان نیز در این نشست گزارشی از برنامه های آتی شیلات شامل استفاده از سیستم های نوین آبزی پروری، پرورش متراکم کپور ماهیان، پرورش ماهیان خاویاری و.... ارائه و خواستار مساعدت سازمان شیلات برای تخصیص اعتبارات ملی به استان شد.

مسعود مهدوی با اشاره به موفق بودن پرورش ماهیان خاویاری در استان سمنان افزود: برای استفاده بهینه از منابع آبی موجود، ایجاد شغل و افزایش تولید آبزیان در این استان، پرورش گونه‏ های جدید آبزیان در استان سمنان آغاز شد.

وی گفت: سال گذشته، 500 قطعه بچه ماهی خاویاری با وزن متوسط هر کدام شش گرم در چهار باب استخر گرمسار و ایوانکی رها شد و در حال حاضر وزن متوسط آنها به بالای یک کیلو و 700 گرم رسیده است.

مهدوی در خاتمه گفت: دوره پرورش این ماهیان حدود سه سال در نظر گرفته شده و پیش ‏بینی می ‏شود در این مدت وزن متوسط آنها به حدود 10 کیلوگرم برسد و از 500 قطعه بچه ماهی نزدیک به پنج تن گوشت تن به دست آید.