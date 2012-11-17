هشت گروه تعزیه درشهرستانهای کهگیلویه و چرام به اجرای تعزیه می پردازند

به گزارش خبرنگار مهر، آزاد خردمند ظهر شنبه در جمع خبرنگاران افزود: این گروهها اقدام به اجرای عمومی تعزیه در روستاها، بخش های تابعه شهرستان و شهرهای همجوار می کنند.

وی بیان کرد: انجمن تعزیه استان فعالیت رسمی خود را از تیر ماه سال جاری در شهرستان کهگیلویه آغاز کرده و همه گروههای تعزیه این شهرستان ساماندهی شده اند.

خردمند اظهار داشت: هیئت امنای این انجمن ضمن بررسی متون تعزیه از لحاظ تطابق تاریخی، نظارت کامل بر اجراهای عمومی خواهد داشت.

وی با اشاره به نقش هنر در ترویج و تبیین معارف اسلامی گفت: هنر تعزیه به واسطه تاثیرگذاری فراگیر بر مخاطبان می تواند نقش مهمی در تبیین واقعه عاشورا و قیام امام حسین(ع) داشته باشد.

خردمند تاکید کرد: هنرمندان تعزیه باید در اجرای تعزیه نسبت به ترویج پیام راستین قیام عاشورا و همچنین دوری از برخی انحرافات و بدعتها تاکید کنند.