https://mehrnews.com/x3cmfn ۲۷ خرداد ۱۴۰۵، ۰:۵۲ کد مطلب 6862614 استانها کهگیلویه و بویراحمد استانها کهگیلویه و بویراحمد ۲۷ خرداد ۱۴۰۵، ۰:۵۲ عزاداری مردم چرام در تجمع صد و هشتم چرام-مردم چرام در صد و هفتمین شب تجمع خود به عزاداری برای سرو و سالار شهیدان پرداختند. دریافت 43 MB کد مطلب 6862614 کپی شد مطالب مرتبط 475 میلیون ریال کمک موردی به مددجویان گچسارانی پرداخت شد نارضایتی نماینده کهگیلویه از روند ساماندهی ورودی های شهر دهدشت 10 گروه تعزیه در شهرستانهای کهگیلویه و لنده مجالس تعزیه برپاکردند محرم ۱۴۰۵ در کهگیلویه و بویراحمد؛ از شیرخوارگان حسینی تا شام غریبان هشت گروه تعزیه درشهرستانهای کهگیلویه و چرام به اجرای تعزیه می پردازند برچسبها شهرستان چرام محرم 99 مراسم عزاداری محرم و صفر
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