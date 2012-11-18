ضریح جدید حرم امام حسین (ع) به کربلای معلی منتقل می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در ایام عزاداری و سوگواری سرور و سالار شهیدان، حضرت امام حسین (ع) ضمن عرض تسلیت این ایام و شهادت قافله سالار کربلا و هفتاد و دو تن از یاران وفادارش اعلام کرد: بخش‌های باقی‌مانده از ضریح جدید حضرت اباعبدالله الحسین (ع) از شهر مقدس قم با بدرقه باشکوه و پس از عبور از تهران، استانهای مرکزی، لرستان و خوزستان از مرز کربلای ایران، شلمچه، به سمت کربلای معلی و بارگاه ملکوتی حضرت امام حسین (ع) برای نصب منتقل خواهد شد.

در ادامه این اطلاعیه آمده است: بخش‌هایی از این ضریح بعد از عاشورای حسینی، طی مراسم باشکوه از شهر مقدس قم به سمت تهران منتقل و طی دو روز در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه هفتم و هشتم آذر ماه مصادف با دوازدهم و سیزدهم محرم برای بازدید عمومی و زیارت مردم عزادار در محل مصلی تهران استقرار خواهد یافت.

در این دو روز، مردم عزادار و فهیم تهران و هیئات و دسته جات عزاداری حسینی با حضور عاشورایی خود در محل مصلی تهران ضمن زیارت و بازدید از ضریح متبرک امام حسین (علیه‌السلام) همچون نگین خاتم انگشتری آن را در بر گرفته و پروانه‌وار گرداگرد آن حلقه زده و در ماتم آن امام همام، به نوحه‌خوانی و عزاداری می‌پردازند.

این اطلاعیه می‌افزاید: پس از دو روز استقرار ضریح در مصلی تهران با بدرقه عمومی مردم از مسیر استان مرکزی، لرستان و خوزستان از مرز شلمچه به سمت کربلا منتقل خواهند کرد.

همین اطلاعیه اضافه می‌کند: این ششمین ضریح حرم امام حسین (ع) است که این بار توسط ایران اسلامی و با آمیزه‌ای از هنر اسلامی ـ ایرانی ساخته و برای نصب در حرم مطهر آن امام معصوم به کربلا منتقل می‌شود. البته بخشی از ضریح مطهر که شامل بخش‌های فوقانی و تاج ضریح بود هفته گذشته از طریق مرز هوایی به نجف اشرف و سپس کربلای معلی منتقل و تحویل تولیت آستان مقدس حضرت امام حسین (ع) شد و بخش‌های پنجره و شبکیه ضریح نیز در مراسمی قبل از اربعین حسینی برای نصب به کربلا منتقل می‌شود.

در پایان این اطلاعیه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی از عموم امت حسینی و عاشورایی ایران اسلامی و از همه هیأت عزاداری و دسته‌جات سینه‌زنی و محبین اهل بیت عصمت و طهارت (ع) دعوت می‌کند تا در مراسم استقبال و بدرقه از ضریح جدید امام حسین (ع) و بازدید و زیارت آن در مصلی تهران حماسه‌ای حسینی دیگری خلق کنند.