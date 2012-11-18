  1. دين، حوزه، انديشه
۲۸ آبان ۱۳۹۱، ۱۶:۰۶

در ماه محرم؛

ضریح جدید حرم امام حسین (ع) به کربلای معلی منتقل می شود

ضریح جدید حرم امام حسین (ع) به کربلای معلی منتقل می شود

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی با صدور اطلاعیه ای اعلام کرد: ضریح جدید حضرت سید‌الشهدا (علیه‌السلام) در ماه محرم به کربلای معلی منتقل می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در ایام عزاداری و سوگواری سرور و سالار شهیدان، حضرت امام حسین (ع) ضمن عرض تسلیت این ایام و شهادت قافله سالار کربلا و هفتاد و دو تن از یاران وفادارش اعلام کرد: بخش‌های باقی‌مانده از ضریح جدید حضرت اباعبدالله الحسین (ع) از شهر مقدس قم با بدرقه باشکوه و پس از عبور از تهران، استانهای مرکزی، لرستان و خوزستان از مرز کربلای ایران، شلمچه، به سمت کربلای معلی و بارگاه ملکوتی حضرت امام حسین (ع) برای نصب منتقل خواهد شد.

در ادامه این اطلاعیه آمده است: بخش‌هایی از این ضریح بعد از عاشورای حسینی، طی مراسم باشکوه از شهر مقدس قم به سمت تهران منتقل و طی دو روز در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه هفتم و هشتم آذر ماه مصادف با دوازدهم و سیزدهم محرم برای بازدید عمومی و زیارت مردم عزادار در محل مصلی تهران استقرار خواهد یافت.

در این دو روز، مردم عزادار و فهیم تهران و هیئات و دسته جات عزاداری حسینی با حضور عاشورایی خود در محل مصلی تهران ضمن زیارت و بازدید از ضریح متبرک امام حسین (علیه‌السلام) همچون نگین خاتم انگشتری آن را در بر گرفته و پروانه‌وار گرداگرد آن حلقه زده و در ماتم آن امام همام، به نوحه‌خوانی و عزاداری می‌پردازند.

این اطلاعیه می‌افزاید: پس از دو روز استقرار ضریح در مصلی تهران با بدرقه عمومی مردم از مسیر استان مرکزی، لرستان و خوزستان از مرز شلمچه به سمت کربلا منتقل خواهند کرد.

همین اطلاعیه اضافه می‌کند: این ششمین ضریح حرم امام حسین (ع) است که این بار توسط ایران اسلامی و با آمیزه‌ای از هنر اسلامی ـ ایرانی ساخته و برای نصب در حرم مطهر آن امام معصوم به کربلا منتقل می‌شود. البته بخشی از ضریح مطهر که شامل بخش‌های فوقانی و تاج ضریح بود هفته گذشته از طریق مرز هوایی به نجف اشرف و سپس کربلای معلی منتقل و تحویل تولیت آستان مقدس حضرت امام حسین (ع) شد و بخش‌های پنجره و شبکیه ضریح نیز در مراسمی قبل از اربعین حسینی برای نصب به کربلا منتقل می‌شود.

در پایان این اطلاعیه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی از عموم امت حسینی و عاشورایی ایران اسلامی و از همه هیأت عزاداری و دسته‌جات سینه‌زنی و محبین اهل بیت عصمت و طهارت (ع) دعوت می‌کند تا در مراسم استقبال و بدرقه از ضریح جدید امام حسین (ع) و بازدید و زیارت آن در مصلی تهران حماسه‌ای حسینی دیگری خلق کنند.

کد مطلب 1746816

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