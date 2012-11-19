  1. جامعه
۲۹ آبان ۱۳۹۱، ۱۴:۵۶

سارق فراموشکار کیف پولش را در محل سرقت جا گذاشت

سارق فراموشکار کیف پولش را در محل سرقت جا گذاشت

کیف پول به جا مانده از سارق زورگیر در محل جرم، کارآگاهان را به او و همدستش رساند.

به گزارش خبرنگار مهر، 10 و 15 دقیقه نهم مهر مردی با مراجعه به کلانتری 104 عباس آباد به مأموران اعلام کرد : سرنشینان یک دستگاه موتورسیکلت طرح هوندا 125 ، پس از خروج از خانه به او حمله ور شده و با ضرب و جرح وی با چاقو اقدام به سرقت لب تاب همراه او کردند و در حال حاضر نیز پسرم به علت شدت جراحات در بیمارستان جم تحت عمل جراحی قرار گرفته است .

با ارجاع پرونده به اداره پنجم پلیس آگاهی ، شاکی پرونده در اظهارات خود به کارآگاهان گفت : روز حادثه به همراه همسر و پسرم جهت رفتن به محل کار از خانه‌مان واقع در اتوبان مدرس ـ مسیر جنوب به شمال ـ نرسیده به خیابان زهره خارج شدیم . به علت پارک ماشین در ابتدای کوچه محل سکونتمان ، پسرم در حالیکه کیف لب تابش را در به همراه خود داشت به سمت محل پارک ماشین حرکت کرد که ناگهان دو نفر موتورسوار با چاقو سد راهش شده و او را با چاقو از ناحیه شانه و ران پا مجروح کردند . زمانیکه برای کمک به علی خود را به این دو موتورسوار رساندم ، آنها برای من نیز چاقو کشیده و پس از سرقت کیف لب تاب به سرعت از محل متواری شدند .

شاکی در ادامه اظهارات خود با اشاره به جای ماندن کیف جیبی یکی از سارقان در محل سرقت ، به کارآگاهان گفت : بعد از فرار سارقان من و همسرم مشاهده کردیم که خون زیادی از علی رفته است . در یک لحظه ، علی با اشاره به کیف جیبی کوچکی عنوان کرد که کیف متعلق به یکی از سارقان است که در لحظه درگیری از داخل جیبش بر زمین افتاده و سارق در آن لحظه متوجه افتادن کیف نشده و پس از آن نیز به علت شدت خونریزی بیهوش شد که بلافاصله او را به بیمارستان جم رساندیم که تحت عمل جراحی قرار گرفت .

با توجه به اظهارات شاکی پرونده ، کارآگاهان اداره پنجم با بررسی محتویات داخل کیف به جای مانده در محل سرقت موفق به شناسایی جوانی 18 ساله به نام "خالق . ک" در منطقه پاکدشت شدند .

با شناسایی محل سکونت خالق در منطقه پاکدشت و در تحقیقات نامحسوس پلیسی ، کارآگاهان اطلاع پیدا کردند که متهم از افراد شرور محل می باشد که بیشتر اوقات خود را با یکی از بستگانش به نام مجید . ت 19 ساله سپری می کند. با شناسایی هویت مجید و خالق ، بلافاصله تصاویر متهمان از سیستم جامع پلیس استخراج شد و "مجید" به عنوان یکی از سارقان از سوی شاکی پرونده مورد شناسایی قرار گرفت .

کارآگاهان اداره پنجم در ادامه رسیدگی به پرونده و با اخذ نیابت قضایی ، به محل سکونت متهمان در پاکدشت رفته و ضمن دستگیری هر دو متهم ، در بازرسی از مخفیگاه آنها موفق به کشف یک دستگاه موتورسیکلت پالس قرمز رنگ شدند . در بررسی ارکان هویتی موتورسیکلت مشخص شد که این موتورسیکلت نیز به شیوه زورگیری و در منطقه افسریه ، به سرقت رفته است .

همزمان با انجام تحقیقات پلیسی و دستگیری متهمان ، پسر شاکی پرونده نیز پس از انجام اقدامات درمانی از بیمارستان مرخص شد و پس از اطلاع از دستگیری سارقان ، برای انجام مواجهه حضوری به اداره پنجم پلیس آگاهی تهران بزرگ دعوت شد .
با مواجهه حضوری میان متهمان و پسر شاکی پرونده ، مجید . ت مورد شناسایی قرار گرفت و شاکی در ادامه اظهاراتش به کارآگاهان گفت : مجید همان نفری است که با بنده درگیر شد و با چاقو به من حمله ور شد و اموالم شامل لب تاب و متعلقات همراهش را سرقت کرد.

مجید نیز در ادامه به زورگیری از شاکی اعتراف و با معرفی خالق به عنوان همدست خود به کارآگاهان گفت : در زمان سرقت ها من با تهدید چاقو زورگیری می کردم و خالق نیز به خاطر مهارت بالا در موتورسواری همیشه راننده موتور بود .

سرهنگ کارآگاه علی غیاثوند ، معاون مبارزه با سرقت های خاص پلیس آگاهی تهران بزرگ با اعلام این خبر گفت : با توجه به اعتراف صریح متهمان به سرقت های زورگیری با استفاده از موتورسیکلت و تعدد سرقت ها به این شیوه و شگرد در مناطق مختلف سطح شهر تهران ، قرار قانونی از سوی مقام قضایی صادر و متهمان برای انجام تحقیقات تکمیلی و شناسایی دیگر جرایم ارتکابی در اختیار اداره پنجم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفته اند .

کد مطلب 1747755

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها