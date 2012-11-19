سارق فراموشکار کیف پولش را در محل سرقت جا گذاشت

به گزارش خبرنگار مهر، 10 و 15 دقیقه نهم مهر مردی با مراجعه به کلانتری 104 عباس آباد به مأموران اعلام کرد : سرنشینان یک دستگاه موتورسیکلت طرح هوندا 125 ، پس از خروج از خانه به او حمله ور شده و با ضرب و جرح وی با چاقو اقدام به سرقت لب تاب همراه او کردند و در حال حاضر نیز پسرم به علت شدت جراحات در بیمارستان جم تحت عمل جراحی قرار گرفته است .

با ارجاع پرونده به اداره پنجم پلیس آگاهی ، شاکی پرونده در اظهارات خود به کارآگاهان گفت : روز حادثه به همراه همسر و پسرم جهت رفتن به محل کار از خانه‌مان واقع در اتوبان مدرس ـ مسیر جنوب به شمال ـ نرسیده به خیابان زهره خارج شدیم . به علت پارک ماشین در ابتدای کوچه محل سکونتمان ، پسرم در حالیکه کیف لب تابش را در به همراه خود داشت به سمت محل پارک ماشین حرکت کرد که ناگهان دو نفر موتورسوار با چاقو سد راهش شده و او را با چاقو از ناحیه شانه و ران پا مجروح کردند . زمانیکه برای کمک به علی خود را به این دو موتورسوار رساندم ، آنها برای من نیز چاقو کشیده و پس از سرقت کیف لب تاب به سرعت از محل متواری شدند .

شاکی در ادامه اظهارات خود با اشاره به جای ماندن کیف جیبی یکی از سارقان در محل سرقت ، به کارآگاهان گفت : بعد از فرار سارقان من و همسرم مشاهده کردیم که خون زیادی از علی رفته است . در یک لحظه ، علی با اشاره به کیف جیبی کوچکی عنوان کرد که کیف متعلق به یکی از سارقان است که در لحظه درگیری از داخل جیبش بر زمین افتاده و سارق در آن لحظه متوجه افتادن کیف نشده و پس از آن نیز به علت شدت خونریزی بیهوش شد که بلافاصله او را به بیمارستان جم رساندیم که تحت عمل جراحی قرار گرفت .

با توجه به اظهارات شاکی پرونده ، کارآگاهان اداره پنجم با بررسی محتویات داخل کیف به جای مانده در محل سرقت موفق به شناسایی جوانی 18 ساله به نام "خالق . ک" در منطقه پاکدشت شدند .

با شناسایی محل سکونت خالق در منطقه پاکدشت و در تحقیقات نامحسوس پلیسی ، کارآگاهان اطلاع پیدا کردند که متهم از افراد شرور محل می باشد که بیشتر اوقات خود را با یکی از بستگانش به نام مجید . ت 19 ساله سپری می کند. با شناسایی هویت مجید و خالق ، بلافاصله تصاویر متهمان از سیستم جامع پلیس استخراج شد و "مجید" به عنوان یکی از سارقان از سوی شاکی پرونده مورد شناسایی قرار گرفت .

کارآگاهان اداره پنجم در ادامه رسیدگی به پرونده و با اخذ نیابت قضایی ، به محل سکونت متهمان در پاکدشت رفته و ضمن دستگیری هر دو متهم ، در بازرسی از مخفیگاه آنها موفق به کشف یک دستگاه موتورسیکلت پالس قرمز رنگ شدند . در بررسی ارکان هویتی موتورسیکلت مشخص شد که این موتورسیکلت نیز به شیوه زورگیری و در منطقه افسریه ، به سرقت رفته است .

همزمان با انجام تحقیقات پلیسی و دستگیری متهمان ، پسر شاکی پرونده نیز پس از انجام اقدامات درمانی از بیمارستان مرخص شد و پس از اطلاع از دستگیری سارقان ، برای انجام مواجهه حضوری به اداره پنجم پلیس آگاهی تهران بزرگ دعوت شد .

با مواجهه حضوری میان متهمان و پسر شاکی پرونده ، مجید . ت مورد شناسایی قرار گرفت و شاکی در ادامه اظهاراتش به کارآگاهان گفت : مجید همان نفری است که با بنده درگیر شد و با چاقو به من حمله ور شد و اموالم شامل لب تاب و متعلقات همراهش را سرقت کرد.

مجید نیز در ادامه به زورگیری از شاکی اعتراف و با معرفی خالق به عنوان همدست خود به کارآگاهان گفت : در زمان سرقت ها من با تهدید چاقو زورگیری می کردم و خالق نیز به خاطر مهارت بالا در موتورسواری همیشه راننده موتور بود .

سرهنگ کارآگاه علی غیاثوند ، معاون مبارزه با سرقت های خاص پلیس آگاهی تهران بزرگ با اعلام این خبر گفت : با توجه به اعتراف صریح متهمان به سرقت های زورگیری با استفاده از موتورسیکلت و تعدد سرقت ها به این شیوه و شگرد در مناطق مختلف سطح شهر تهران ، قرار قانونی از سوی مقام قضایی صادر و متهمان برای انجام تحقیقات تکمیلی و شناسایی دیگر جرایم ارتکابی در اختیار اداره پنجم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفته اند .