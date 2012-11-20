کسب رتبه سوم کشوری دانش آموزان استان سمنان در کنکور سراسری

به گزارش خبرنگار مهر، حسین فولادیان ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل اداره کل آموزش وپرورش استان سمنان با اشاره به کسب رتبه سوم کشوری دانش آموزان این استان در کنکور سراسری، گفت: نقش فرهنگیان در موفقیت کنکور دانش آموزان بسیار موثر است.

وی با مقایسه عملکرد دانش آموزان در کنکور امسال نسبت به سال قبل، از رشد شش درصدی قبولی دانشگاه ها خبر داد.

معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش استان سمنان افزود: این استان با برخورداری از رشد شش درصدی، فاصله را با استان های اول و دوم که استان ها یزد و مازندران هستند بسیار اندک کرده است.

فولادیان اظهار داشت: آنچه امروزه شاهد آن هستیم دستاورد سعی و تلاش مجددانه مجموعه بزرگ تعلیم و تربیت در آموزش و پرورش فرزندان و دانش‌آموزان این مرز و بوم و تربیت نسل امروز و فردای ایران در جای جای خطه استان سمنان است.

وی با قدردانی از والدین این دانش آموزان تصریح کرد: خانواده های دانش آموزان باید زمینه ای فراهم کنند تا فرزندانشان با آرامش به تحصیل بپردازند.

فولادیان از معلمان، مدیران و مربیان مدارس نیز تجلیل و خاطرنشان کرد: معلمان از ابتدا که وارد چرخه تعلیم و تربیت می شوند دانش آموزان را هدایت و آموزش درسی و اخلاقی می دهند.

معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش استان سمنان هویت بخشی و شکل گیری شخصیت را با نظام تعلیم و تربیت پیوسته خواند و افزود: دانش آموزان باید در مدارس مهارت های اجتماعی و زندگی را فرا گیرند و فرد موثری در جامعه باشند.

وی با بیان اینکه 11 دانش آموز استان سمنان رتبه زیر 100 کنکور را کسب کردند، افزود: از این تعداد هفت نفر در رشته علوم انسانی، سه نفر در رشته علوم تجربی و یک نفر در رشته علوم ریاضی در کنکور سراسری شرکت کرده بودند.

فولادیان گفت: امسال میزان قبولی دانش آموزان استان سمنان در دانشگاه ها از نظر کسب رتبه 40 درصد نسبت به سال قبل بیشتر است.

معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش استان سمنان تصریح کرد: برای رسیدن به این موفقیت از بهترین مدرسان در سطح استان استفاده شد تا دبیران رشته های خاص در شهرهای مختلف این استان شیوه های تست زنی، سرعت، دقت و اصول شرکت موفق در کنکور را آموزش دهند.

فولادیان با تبریک این موفقیت علمی به جامعه فرهنگیان و دانش آموزان استان سمنان ابراز امیدواری کرد تا بستر رشد علمی دانش آموزان در سال تحصیلی آینده، بیش از گذشته فراهم شود.

معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش استان سمنان در خاتمه، نقش خانواده و اولیاء را در توفیقات علمی دانش آموزان بسیار حائز اهمیت دانست.