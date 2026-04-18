به گزارش خبرنگار مهر، مهدی حزب‌الهی بعد از ظهر شنبه در اجلاس مشترک شورای معاونین اداره کل آموزش و پرورش سمنان در این اداره کل با اعلام نتایج تحلیل‌شده سازمان سنجش آموزش کشور، از صعود یک‌پله‌ای رتبه استان در کنکور سراسری ۱۴۰۴ خبر داد.

وی گفت: استان سمنان که در کنکور سال ۱۴۰۳ رتبه سوم کشور را به دست آورده بود، با تلاش جهادی همه دست‌اندرکاران آموزش‌ و پرورش و اجرای دقیق برنامه‌های ارتقای تحصیلی، توانست به رتبه دوم کشور صعود کند.

معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش استان سمنان ادامه داد: این استان در کنکور ۱۴۰۴ با ۲۰.۴ درصد قبولی و رشد ۲.۴ درصدی نسبت به سال گذشته، بهترین عملکرد خود را طی سال‌های اخیر ثبت کرده است.

حزب الهی نتایج کنکور امسال را کم‌نظیر و متمایز توصیف کرد و ادامه داد: سمنان تنها استان کشور است که در هر پنج گروه آزمایشی علوم تجربی، علوم ریاضی و فنی، علوم انسانی، هنر و زبان‌های خارجی موفق به کسب سه رتبه برتر شده است. این در حالی است که استان‌هایی مانند یزد و تهران تنها در دو گروه آزمایشی در بین رتبه‌های برتر کشوری قرار گرفته‌اند.

وی با اشاره به رشد ویژه گروه علوم انسانی گفت: بیشترین رشد استان در کنکور ۱۴۰۴ مربوط به گروه آزمایشی علوم انسانی با افزایش ۳ درصد قبولی است که موجب ارتقای رتبه استان از پنجم به سوم ارتقا یافته است.