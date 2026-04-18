۲۹ فروردین ۱۴۰۵، ۱۷:۴۴

رتبه دوم کنکور کشور به سمنان رسید؛ موفقیت کم‌نظیر در علوم انسانی

سمنان- معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش سمنان از صعود این استان به رتبه دوم کشوری در نتایج کنکور سال ۱۴۰۴ خبر داد و گفت: سمنان با ۲۰.۴ درصد قبولی نسبت به سال گذشته، بهترین عملکرد را ثبت کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی حزب‌الهی بعد از ظهر شنبه در اجلاس مشترک شورای معاونین اداره کل آموزش و پرورش سمنان در این اداره کل با اعلام نتایج تحلیل‌شده سازمان سنجش آموزش کشور، از صعود یک‌پله‌ای رتبه استان در کنکور سراسری ۱۴۰۴ خبر داد.

وی گفت: استان سمنان که در کنکور سال ۱۴۰۳ رتبه سوم کشور را به دست آورده بود، با تلاش جهادی همه دست‌اندرکاران آموزش‌ و پرورش و اجرای دقیق برنامه‌های ارتقای تحصیلی، توانست به رتبه دوم کشور صعود کند.

معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش استان سمنان ادامه داد: این استان در کنکور ۱۴۰۴ با ۲۰.۴ درصد قبولی و رشد ۲.۴ درصدی نسبت به سال گذشته، بهترین عملکرد خود را طی سال‌های اخیر ثبت کرده است.

حزب الهی نتایج کنکور امسال را کم‌نظیر و متمایز توصیف کرد و ادامه داد: سمنان تنها استان کشور است که در هر پنج گروه آزمایشی علوم تجربی، علوم ریاضی و فنی، علوم انسانی، هنر و زبان‌های خارجی موفق به کسب سه رتبه برتر شده است. این در حالی است که استان‌هایی مانند یزد و تهران تنها در دو گروه آزمایشی در بین رتبه‌های برتر کشوری قرار گرفته‌اند.

وی با اشاره به رشد ویژه گروه علوم انسانی گفت: بیشترین رشد استان در کنکور ۱۴۰۴ مربوط به گروه آزمایشی علوم انسانی با افزایش ۳ درصد قبولی است که موجب ارتقای رتبه استان از پنجم به سوم ارتقا یافته است.

