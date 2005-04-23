ديدار دوباره با ميلان كوندرا در كتاب " وصيت خيانت شده "

به گزارش خبرنگار كتاب مهر ، وصيت خيانت شده ، اثر مكتوب ميلان كوندرا ، نويسنده ي اهل چك با ترجمه ي فروغ پورياوري ، در 300 صفحه ، توسط نشر فرزان روز روانه ي پيشخوان كتابفروشي ها شد.

اين كتاب مشتمل برمقالات ونقد هاي ادبي كوندرا درباره ي ، تاريخ ادبيات ، رمان نويسي ، داستان كوتاه وادبيات مدرن امروز است كه در 9 بخش تنظيم شده است .

ميلان كوندرا كه درشهر پاريس زندگي مي كند ، متولد سال 1929 است واز وي تاكنون كتاب هاي بارهستي ، بيهودگي ، آهستگي وترجمه هاي مكرري از كتاب وصيت خيانت شده ، به فارسي منتشر شده است .