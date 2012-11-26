کمبود اعتبارات برنامه های هیئت دوچرخه سواری را تحت تاثیر قرار داده است

محمود ناصری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: هیئت دوچرخه سواری استان با اعتباراتی که از طریق جذب اسپانسر در بخش خصوصی جذب کرده است تاکنون موفق به 13 مورد اعزام به مسابقات و تورهای دوچرخه سواری در سطح کشور شده است.

وی هزینه اعزام دوچرخه سوارن را 150 میلیون ریال اعلام کرد و افزود: تقریبا همه این هزینه ها توسط هیئت و از طریق جذب اسپانسر پرداخت شده است.

وی با اشاره به کمبود اعتبارات در فدراسیون دوچرخه سواری در سال 91 بیان کرد: این کمبود اعتبارات برنامه های هیئت دوچرخه سواری استان را تحت تاثیر قرار داده است.

وی همچنین درباره پیست دوچرخه سواری شهر مشهد اظهار داشت: این پیست بر مبنای پیست های 50 سال پیش کشورهای مانند ژاپن ساخته شده است و ساخت آن حدود 20 سال به طول انجامیده است و با صرف هزینه ای میلیاردی هنوز کامل نشده است.

خراسان رضوی فقط یک پیست دوچرخه سواری دارد

وی افزود: در استان خراسان رضوی فقط همین یک پیست دوچرخه سواری را داریم و در کل کشور نیز پنج پیست ساخته شده است.

ناصری همچنین از حضور ورزشکاران وقهرمانان ارزشمند خراسانی در رشته دوچرخه سواری خبر داد و افزود: تعدادی از ورزشکارن ما در سطح کشور و آسیا مطرح هستند.

وی فعالترین هیئت های دوچرخه سواری استان را هیئت شهرهای نیشابور، تربت حیدریه، کاشمر و سرخس دانست و افزود: ما در هیچ یک از شهرستانها ی استان پیست مخصوص دوچرخه سواری نداریم.

گرانی تجهیزات مشکل اصلی رشته دوچرخه سواری

دبیر هیئت دوچرخه سواری استان یکی از مشکلات اصلی دوچرخه سواری در استان را گرانی لوازم وتجهیزات این رشته ورزشی دانست و افزود: دوچرخه ای که مورد استفاده ورزشکارن حرفه ای این رشته قرار می گیرد تا 200 میلیون ریال قیمت دارد که پرداختن این هزینه برای خیلی از علاقه مندان این رشته ورزشی کار بسیار دشوار و حتی غیر ممکنی است.

وی گفت: یک دوچرخه سوار برای تهیه یک ست کامل لباس این رشته ورزشی اید مبلغی حدود شش میلیون ریال پرداخت کند.

لزوم سرمایه گذاری بخش خصوصی در رشته دوچرخه سواری

وی از همه مسئولان و صاحبان پول و سرمایه به منظور سرمایه گذاری و حمایت از بخش ورزش استمداد طلبید و اظهار داشت: با وجود جوانان با استعدادی که در استان ما زندگی می کنند در صورت حمایت و سرمایه گذاری در رشته دوچرخه سواری می توانیم شاهد حضور قهرمانان بزرگی در این رشته ورزشی باشیم.

ناصری همچنین به حضور 130 دوچرخه سوار حرفه ای و با تجربه در سطح استان اشاره کرد و توضیح داد: در بحث دوچرخه کوهستان 500 نفر دوچرخه سوار در استان فعالیت می کنند و 200 نفر از این تعداد عضو ثبت شده هیئت دوچرخه سواری استان هستند.

وی با بیان اینکه ورزشکارن عضو هیئت های دوچرخه سواری دارای کارت شناسایی هستند افزود: حدود 40 نفر از بانوان علاقه مند و فعال نیز عضو هیئت دوچرخه سوار ی استان هستند.

وی در رابطه با کمک های که به ورزشکارن این رشته ورزشی می شود گفت: اگر بودجه ای از طرف فدراسیون پرداخت شود یا اعتباری به سازمان ورزش وجوانان برسد حتما به ورزشکارن کمک خواهد شد و در سال های گذشته نیز این کار انجام شده است اما در حال حاضر به دلیل کمبود اعتبارات که البته در همه کشور وجود دارد دست ما نیز بسته است.