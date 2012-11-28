هیچ ناوی اجازه نزدیک شدن به مرزهای آبی ایران را ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، دریادار دکتر حبیب الله سیاری ظهر چهارشنبه در حاشیه مراسم رونمایی از دستاوردهای نیروی دریایی در جمع خبرنگاران با بیان اینکه تمامی تحرکات دشمن در منطقه رصد می شود، اظهارداشت: تا کنون هیچ ناوی به مرزهای ایران نزدیک نشده و بعد از این هم اجازه نزدیک شدن به ناوهای بیگانه به مرزهای آبی جمهوری اسلامی ایران نخواهیم داد.

وی تقویت توان دفاعی جمهوری اسلامی ایران را از اهداف ستاد مشترک نیروهای مسلح عنوان کرد و افزود: با اتکا به توان و تجربه پرسنل نداجا، صنایع دفاع، موسسات و دانشگاه ها و صنایع کشور تمامی نیازمندیهای دفاعی کشور در داخل و بدون کمک از همیاران خارجی طراحی و ساخته می شود.

دریادار سیاری تصریح کرد: علم و صنعت ساخت زیردریایی بسیار پیچیده و دشوار است اما امروز شاهد آن هستیم که تمامی قطعات و سامانه های مورد نیاز شناورهای زیرسطحی در داخل کشور و بدون کمک کشورهای دیگر طراحی و ساخته می شود. باید بدانیم که تنها چند کشور به این علم اشرافیت دارند و علیرغم اینکه به لحاظ صنعتی و علم ساخت دو دهه از ما جلوتر بودند امروز دیگر فاصله ای وجود ندارد.

فرمانده نداجا تصریح کرد: فرمان مقام معظم رهبری در سال 76 هنگام بازدید از کارخانجات نداجا در بندرعباس نسبت به ساخت شناورهای سطحی و زیرسطحی پیشرفته موجب شد تا با اتکا به توان و تجربه صنایع و دانشگاه های داخلی امروز شاهد رونمایی از دستاوردهای منحصر به فرد سطحی و زیرسطحی ارتش باشیم.

وی گفت: در زمان جنگ برای تعمیر شناورها از ساخت قطعات آغاز کردیم و امروز شاهد آن هستیم که پیشرفته ترین ناوشکنهای موشک انداز را با طراحی پیشرفته صد درصد بومی در داخل کشور می سازیم.