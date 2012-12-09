85 نقطه حادثه خیز استان مرکزی در انتظار اصلاح/عبور شبانه روزی 700 هزار خودرو در محورهای مواصلاتی

به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ بازوند، ظهر یکشنبه در مراسم آغاز طرح ترافیکی زمستانه استان مرکزی در اراک با بیان اینکه رفع نقص نقاط حادثه خیز این استان نیازمند یک هزار و 200 میلیارد ریال اعتبار است، ابراز امیدواری کرد: در آینده ای نه نزدیک، مابقی نقاط حادثه خیز نیز اصلاح شود.



وی در ادامه گفت: این استان بدلیل مرکز ارتباط شرق و غرب کشور از نظر موقعیت جغرافیایی در شرایط ویژه ای قرار دارد.

عبور 700 هزار خودرو در محورهای استان



بازوند با اشاره به اینکه به طور میانگین در شبانه روز حدود 700 هزار خودرو از محورهای مواصلاتی این استان عبور می کنند، افزود: توجه جدی به ایمنی هر چه بیشتر در محورهای این استان نیازمند اقدامات زیربنایی و روبنایی است.



وی با بیان اینکه آمار تصادفات این استان از ابتدای امسال تاکنون نسبت به مدت مشابه سال قبل، پنج درصد کاهش یافته است، گفت: اقدامات زیربنایی وظیفه راه و شهرسازی و اقدامات روبنایی از وظایف پلیس است و این دو بخش با حرکت همگام موفق خواهند شد.



مدیر کل شهرسازی استان مرکزی نیز افزود: این رزمایش با 540 نفر نیروی راهدار در سطح استان و حدود 380 دستگاه سنگین و نیمه سنگین و سبک و همچنین 35 راهدار خانه ی ثابت و سیار و 50 دستگاه مجهز به GpS در سطح استان آماده است که طرح زمستانی را از امروز آغاز کند.



غلامرضا خرمی خاطر نشان ساخت: تمام راهداران ما در سطح استان آمادگی کامل را برای شروع یک زمستان ایمن در سطح استان دارند.

گفتنی است، طرح ترافیکی زمستانه از امروز ۱۹ آذر با حضور نیروهای فرماندهی انتظامی استان مرکزی، هلال احمر، مرکز فوریت های پزشکی، سازمان راه و شهرسازی، حمل و نقل و پایانه ها و امداد خودرو تا 20 اسفند امسال در محورهای مواصلاتی اراک ادامه دارد.