پروژه 120 واحدی مسکن در طرقبه شاندیز به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان طرقبه شاندیز ظهر یکشنبه در این مراسم اظهار کرد: در سطح شهرستان از 42 روستا خوشبختانه 40 روستا دارای طرح هادی مصوب هستند و برای 20 روستا طرح هادی تهیه و در حال اجرا است که برخورداری نسبت به آمار استان که 29 درصد است در طرقبه شاندیز 50 درصد است.

محمود پوریان با اشاره به اینکه از نظر اعتبارات در خراسان رضوی، شهرستان طرقبه شاندیز رتبه سوم را دارد افزود: 34 میلیارد ریال اعتبارات ملی و استانی به شهرستان تخصیص یافته و برای این پروژه 120 واحدی اعتباری بالغ بر 280 میلیون تومان جذب شد.

وی گفت: در روستای چاهشک 500 متر مربع جدول گذاری، چهار هزار متر مربع آسفالت و پنج هزار و 100متر مربع پیاده رو با همکاری شورای اسلامی و رهیار روستا انجام و به بهره برداری رسیده است.

مدیر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان طرقبه شاندیز تصریح کرد: در شهرستان 8524 واحد مسکن مهر، مسکن شهری و روستایی در حال اجراست که تاکنون 2587 واحد آن به بهره برداری رسیده و مابقی تا یک سال آینده به اتمام خواهد رسید.

وی با بیان اینکه حدود یک سوم مسکن مهر خراسان رضوی در طرقبه شاندیز در حال احداث است افزود: در این پروژه مساحت کل زمین 5800 مترمربع و دارای 24 قطعه 242 متر مربعی و هر بلوک دارای 5 واحد است.

پوریان گفت: این واحدها به صورت یک و دو خوابه با سطح اشغال 76 مترمربع و 96 مترمربع ساخته و با امکانات کامل آب، برق، گاز و تلفن تحویل شده است.

شایان ذکر است در این افتتاحیه رئیس و نماینده ولی فقیه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور، معاون عمرانی استانداری خراسان رضوی، مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خراسان رضوی، فرماندار شهرستان طرقبه شاندیز، ائمه جمعه شهرهای طرقبه شاندیز و مسئولان این شهرستان حضور داشتند.