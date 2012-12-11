91 بهله پرنده شکاری در خوزستان کشف و رها شد

به گزارش خبرگزاری مهر، احمدرضا لاهیجان زاده این پرندگان را شامل بالابان، سارگپه، دلیجه و سنقر عنوان کرد و افزود: همچنین در فصل بازگیری (دو ماه نخست پاییز) 188 قطعه کبوتر و 13 قطعه هوبره نیز کشف و در زیستگاه‌های طبیعی استان رهاسازی شد.

وی افزود: علاوه بر این پرندگان، 211 رشته تور پرنده‌گیری کشف و 124 کوخه نیز تخریب و 36 متخلف نیز در همین زمینه دستگیر و به مراجع قضایی استان معرفی شدند.



لاهیجان زاده تصریح کرد: یکی از شیوه های به دام انداختن پرندگان نایاب احداث کوخه بازگیری در مناطق دشتی است که اکثر دشتهای خوزستان در شهرهای ماهشهر، هندیجان، رامهرمز، شادگان، آبادان، امیدیه، رامشیر و خرمشهر واقع شده اند.



فصل بازگیری معمولا دوماه اول پاییز است. در این فصل شکارچیان و متخلفان با استفاده از رو‌شهای «کوخه نشینی» و «شناط» اقدام به زنده گیری پرندگان شکاری می‌کنند.



بر اساس مصوبه شماره 260 شورایعالی حفاظت محیط زیست میزان ضرر و زیان شکار پرندگان شکاری از نوع شاهین و بالابان 120 میلیون ریال تعیین شده و متخلفان علاوه بر احکام قضایی صادره از طرف دادگستری ملزم به پرداخت جرائم متعلقه خواهند بود.



