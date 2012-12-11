مسابقات قرآن نیروی زمینی در قزوین پایان یافت

به گزارش خبرنگار مهر، سی و دومین دوره مسابقات قرآن نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران در قزوین پس از دو روز رقابت شرکت کنندگان سه شنبه شب با معرفی افراد برتر به کار خود پایان داد.

در این مسابقات 220 نفر از کارکنان پایور و وظیفه نیروی زمینی ارتش در پنج رشته قرائت، حفظ، اذان، درک مفاهیم و ترجمه به مدت دو روز با هم رقابت کردند.

در رقابت های بخش کارکنان پایور، علیرضا کشاورز از مرکز آموزش زرهی شیراز، محمود بقائری پور از لشگر 77 خراسان، روح الله فاطمی از گروه ۸۴۰ موشکی کاشان، علی یاراحمدی از تیپ 91 دزفول و حسین احمدی آهنگ از هوانیروز کرمان به ترتیب در بخش های حفظ کل قرآن، قرائت ، اذان، مفاهیم سطح یک و ترجمه اول شدند.

در بخش شرکت کنندگان وظیفه این دوره از مسابقات هم محمدصادق رحمانی از تیپ 38 تربت جام، علیرضا عتیق زاده از تیپ ۲۱۶ زرهی زنجان، اصغر غفاری از لشگر 16 زرهی قزوین، حمیدرضا پایدار از گروه 11 مراغه و سید قاسم هاشمی قدسی از تیپ ۱۲۳ تکاور در رشته های حفظ کل، قرائت، اذان، مفاهیم سطح یک و ترجمعه به عنوان نفرات برتر انتخاب شدند.

برگزیدگان این دوره از رقابت ها به مرحله نهایی مسابقات قرآن ارتش جمهوری اسلامی ایران که 26 آذر ماه در تهران برگزار می شود راه یافتند.