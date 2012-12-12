تسلیم رژیم صهیونیستی مقابل مقاومت از الطاف الهی بود/ بیداری اسلامی حاصل انقلاب اسلامی ایران

به گزارش خبرنگار مهر، امیر سرتیپ احمدرضا پوردستان سه شنبه شب در مراسم اختتامیه سی و دومین مسابقات قرآنی کارکنان پایور و وظیفه نیروی زمینی ارتش در محل حسینیه لشگر 16 زرهی قزوین هدف دشمنان در جنگ نرم را دور کردن مردم از قران و اسلام ذکر کرد.

امیر پوردستان گفت: امروز ایران اسلامی در تمامی زمینه ها موفقیت های بزرگی کسب کرده است که این دستاوردها در سایه بهره گیری از قرآن و آموزه های دینی حاصل شده است.

وی افزود: معنویت به برکت قرآن بدست می آید و یکی از عوامل توانمندی ارتش جمهوری اسلامی اتکاء به قرآن و آموزه های دینی است.

فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد: به برکت قرآن، روح معنویت در بدنه ارتش دمیده شده و نیروی زمینی را قدرتمند کرده است.

سرتیپ پوردستان یادآورشد: نیروی زمینی ستون فقرات ارتش جمهوری اسلامی است و تقویت فعالیتهای قرآنی در این نیرو موفقیت های اینده ارتش را تضمین خواهد کرد.

وی اظهارکرد: به علت تغییر راهبرد دشمن در ادامه توطئه های خود علیه کشور ما، طی سال های گذشته برای مقابله با این توطئه، حرکت های خوبی بخصوص در بخش قرآنی صورت گرفته است.

امیر سرتیپ پوردستان با اشاره به توطئه های مختلف دشمنان بیان کرد: ارتش باید با تقویت بنیه نظامی و تجهیزاتی خود را برای مقابله با هر گونه تهدید و جنگ آماده کند و در مقابل تهدیدات نرم دشمن نیز حرکت های حساب شده پدافندی را پیش بینی کند.

فرمانده نیروی زمینی ارتش با اشاره به تحولات منطقه اظهارداشت: بیداری اسلامی و تحولات منطقه نشات گرفته از انقلاب اسلامی است و نظام ما را به عنوان یک کشور قدرتمند در برابر استکبار در حال افول در جهان بخوبی معرفی کرده است.

امیر سرتیپ پوردستان تسلیم رژیم صهیونیستی در برابر مسلمانان غزه را از الطاف الهی و مقاومت و ایستادگی مردم دانست و بیان کرد: ملتها نشان داده اند با آگاهی و بیداری می توانند استکبار را به زانو در آورند و قدرت پوشالی آنها را در هم بشکنند.

فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران، راهبرد و استراتژی استکبار جهانی در عصر حاضر را دستیابی و تسلط بر منابع حیاتی کشورهای مسلمان ذکر کرد و یادآورشد: هدف دشمنان دور کردن مسلمانان از اعتقادات دینی و مذهبی و ایجاد فاصله بین مردم با قرآن است که با هوشیاری، حفظ وحدت می توان این دسیسه ها را خنثی کرد.

پوردستان اظهارامیدواری کرد با تدبیر حکیمانه مقام معظم رهبری، ایستادگی مردم و حفظ وحدت مشکلات ایجاد شده توسط دشمنان پشت سر گذاشته شود.