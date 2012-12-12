مراسم عزاداری تکیه سادات اخوی در فهرست میراث معنوی ثبت شد

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به محمود آباد، در اجلاس شورای عالی ثبت کشور با محوریت ثبت آئین های عاشورایی در روز گذشته 21 آذر در مجمتع فرهنگی آموزشی نفت محمود آباد برگزار شد، در روز دوم برگزاری این اجلاس مراسم عزاداری تکیه سادات اخوی مورد پذیرش اعضای هیات بررسی پرونده های میراث معنوی شد.

در دفاع از این پرونده سجاد عسگری دبیر کمیته خانه های تاریخی تهران به عنوان تنها انجمن مردم نهاد که یک پرونده میراث معنوی را ارائه کرد درباره مراسم عزاداری این تکیه گفت: از گذشته های دور مراسم عزاداری در این تکیه بعد از اذان صبح تا قبل از اذان ظهر برگزار می شده است چراکه زنان برای رفت و آمد در شهر مشکل داشتند به همین دلیل از 50 سال پیش تاکنون این تکیه برای عزاداری زنان در صبح دهه اول محرم برگزار می شود همچنین از آنجایی که تکیه رضا قلی خان در نزدیکی آن تکیه مخصوص به آقایان بود فردی به نام مرحوم سادات اخوی منزل مسکونی خود را برای عزاداری زنان اختصاص داد.

وی گفت: اکنون نیز بعد از این همه سال فرزندان و نوادگان سادات اخوی این مراسم را به همان صورت سنتی اجرا می کنند.

عسگری ادامه داد : در مراسم عزاداری امام حسین(ع) زنان در وسط تکیه نشسته و تعداد محدودی از مردان نیز در بالای تکیه قرار دارند. یک نوحه خوان و روضه خوان ضمن بیان مسائل شرعی به روضه خوانی و مداحی در وسط جمع می پرداخت و در مواقع دیگر تعزیه نیز در این تکیه برگزار می شد.

در ادامه این شورا سید احمد محیط طباطبایی کارشناس میراث فرهنگی و تهران شناس گفت: یکی از ویژگی های این مراسم در تکیه سادات اخوی این است که در دو طرف مکان برگزاری مراسم جایگاه شاهزادگان وجود داشت و سادات اخوی مورد احترام دولت وقت بودند.

وی افزود: در این تکیه نقش و نگارهای قدیمی روی پارچه های قدیمی وجود دارد.

محیطی گفت: در مراسم عزاداری امام حسین(ع) قهوه برای عزاداران سرو می شود تا همانند کام امام حسین(ع) کام عزاداران نیز تلخ شود. در بخش دیگری از این مراسم چای و نان قندی به حاضران داده می شود و هنوز چای این مراسم به صورت سنتی در استکانهای قدیمی و به شیوه سنتی عرضه می شود.