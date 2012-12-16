کارگاه آموزشی پیشگیری از مواد مخدر در معمولان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر ، امام جمعه معمولان در این کارگاه آموزشی آگاهی بخشی و بصیرت افزایی را از مهمترین عوامل پیشگیری از شیوع مواد مخدر دانست و همت خانواده ها و همکاری با مراجع ذی ربط را جهت برای با این پدیده شوم خواستار شد.

حجت السلام مهدی عابدینی برگزاری همایش ها و دوره های توجیهی و کارگاه های آموزشی را برای پیشگیری از مواد مخدر کاری ضروری و لازم برشمرد.

بخشدار معمولان نیز فراهم کردن بستر لازم برای تخلیه انرژی و پر کردن اوقات فراغت نوجوانان و جوانان توسط خانواده، مدرسه و جامعه را عاملی موثر در راستای جلوگیری از شیوع مواد مخدر دانست.

صمد چراغی پور همچنین از والدین و خانواده ها خواست در گام اول نسبت به شناسایی مواد مخدر صنعتی و عواقب مصرف آنها آشنا شده و در گام دوم با ارائه آموزش به فرزندان و برقراری رابطه عاطفی و دوستی با فرزندان خود هنر "نه" گفتن در برابر درخواست های غیر معقول را به آنها آموزش دهند.

رئیس دبیر خانه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان لرستان نیز در این کارگاه آموزشی گفت: 87درصد جوانان و نوجوانان به علت اینکه نمی توانند با خانواده ارتباط برقرار کنند معتاد می شوند.

حجت اله فراشی واگذاری بحث مبارزه با مواد مخدر به دولت، مراجع قضایی و نیروی انتظامی را ناکافی دانست و ارتباط موثر والدین با فرزندان و انجام امورات تربیتی و آموزشی توسط خانواده را مهمترین عامل در راستای جلوگیری از شیوع مواد مخدر برشمرد.

تصریح کرد: با برسی های به عمل آمده 55 درصد خانواده ها پس از پنج سال متوجه مصرف مواد مخدر صنعتی توسط فرزندان خود می شوند که لازم است با افزایش آگاهی و اطلاعات توان تشخیص خود را افزایش دهند.

منوچهر امیری رئیس بهزیستی شهرستان پلدختر نیز با اشاره به فعالیت های معاونت پیشگیری بهزیستی خواستار اختصاص اعتبار برای پیشگیری از اعتیاد و درمان معتادان شد.

در ادامه جلسه مهمترین مواد مخدر سنتی و صنعتی به شرکت کنندگان معرفی و عواقب ناشی از مصرف آنها توسط کارشناسان توضیح داده شد.