دلالان پای ثابت صنعت گردشگری سلامت/نظام جامع توریسم درمانی وجود ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، هم مرز بودن با کشورهای خارجی عراق، ترکیه، جمهوری آذربایجان به همراه قیمت ارزان خدمات پزشکی به نسبت دیگر کشورهای منطقه از جمله مزایای استان برای فعالیت در حوزه توریسم درمانی محسوب می شود.

اما به دلیل نبود نظام جامع و هماهنگ توریسم درمانی و وجود دلالان بین پزشکان و گردشگران در استان روند توسعه صنعت توریسم درمانی را با مشکل جدی مواجه کرده و موجب شده این افراد پای ثابت گردشگری سلامت باشند.

در این میان دلالان با گرفتن مبلغی از یک پزشک ناآشنا و غیرمتخصص و حتی با سطح علمی پایین در مرزهای ورودی پرسه می زنند و با پیدا کردن بیماران آنها را به این پزشکان معرفی می کنند این موضوع هر چند موجب می شود پول هنگفتی به جیب پزشک و دلال برود اما توریسم درمانی در منطقه را دچار مشکل می کند.

نبود اهرم های کافی برای نظارت، بی توجهی مسئولان با وجود ظرفیت های بالا نیز به این مشکلات دامن می زند تا همچنان استان سهم ناچیزی از این صنعت را تجربه کند.

ورود سالانه 1000 گردشگر سلامت به آذربایجان غربی

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه این استان در کنار هم مرز بودن با چند کشور خارجی به دلیل خدمات ارزان قیمت سالانه شاهد حضور گردشگران سلامت است گفت: اما به دلیل نبود سیستم جامع، نظارت کافی و وجود دلالان در استان، آماردقیقی از کسانی که به قصد معالجه به استان سفر می کنند وجود ندارد.

ایرج محبی افزود: اما با این وجود معمولا سالانه بیش از هزار گردشگر از اتباع کشورهای همجوار، به قصد درمان به شهرهای مختلف استان سفر می کنند .

وی ادامه داد: حدود ۴۸۰ نفر از اتباع خارجی در شش ماهه اول سال ۱۳۹۱ برای دریافت خدمات درمانی به مراکز درمانی استان مراجعه کرده اند .

نبود نظام جامع هماهنگ توریسم درمانی در آذربایجان غربی

محبی با انتقاد از نبود نظام جامع و هماهنگ توریسم درمانی اظهارداشت: متاسفانه این امر امکان فعالیت دلالان در این بخش را دو چندان کرده و نیازمند برنامه ریزی اصولی است.

وی در ادامه خواستار حضور دانشکده پزشکی در نقاط مرزی شد و اظهارداشت: حضور دانشکده پزشکی در نقاط مرزی می تواند جذب بیماران را تثبیت کند و بدنبال آن توسعه خدمات را آهسته آهسته گسترش دهد.

معاون درمانی دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی اضافه کرد: اگرچه، این استراتژی وقتی جواب می دهد که متولیان به بقیه مبانی همچون رقابت با سایر گزینه های استانی و خارج استانی، ارتقای سیستم ارجاع بین مراکز درمانی، تبیین سیستم مالی ویژه، پایین آوردن هزینه سربار غیرمنطقی و تمام آن ابزارهایی که برای حضور در یک بازار رقابتی با سایر مراکز لازم است را فراهم کنند.

وی ساماندهی تعرفه های اتباع خارجی و نظام دریافتی کارکنان بر اساس مصوبات طرح نظام نوین، اختصاص حداقل دو اتاق بستری در بیمارستان های مرزی و بیمارستان های شهرهای بزرگ برای توریسم درمانی به شکل VIP ، اختصاص قسمتی از سایت بیمارستان ها به مقوله توریسم درمانی و هتلینگ را از جمله راهکارهای توسعه صنعت توریسم درمانی عنوان کرد.

محبی معرفی پزشکان متخصص شاخص از طریق بروشور به زبانهای خارجی و همچنین از طریق سایتها و مبادی مرزی، تسهیل در پذیرش بیماران با حذف مراحل زائد اداری، بکارگیری نیروی انسانی زبده در ارائه خدمات و تدابیر ویژه جهت پذیرش بیماران خارجی و ساماندهی اقامت خانواده آنها را از دیگر راهکارهای گردشگری سلامت در استان برشمرد.

غفلت طولانی از توسعه صنعت گردشگری سلامت

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی نیز با انتقاد از بی توجهی به بحث گردشگری سلامت در کشور اظهارداشت: متاسفانه با وجود ظرفیت و توانمندی بالا کشور به خصوص آذربایجان غربی در زمینه توسعه این صنعت تاکنون بهره کافی از آن نشده و این صنعت مورد غفلت طولانی قرار گرفته است.

عابد فتاحی در گفتگو با خبرنگار مهر نبود آمار دقیق از تعداد گردشگران سلامت به کشور و گردش مالی آن را یکی از مشکلات بازر عدم توسعه صنعت توریسم درمانی برشمرد و افزود: کشورهای همسایه به خصوص ترکیه با وجود خدمات گران قیمت پزشکی گام های بلندی در این زمینه برداشته است.

وی ادامه داد: این درحالی است که ایران حتی آذربایجان غربی در مقایسه با کشورهای منطقه و سایر کشورهای خارجی توان و ظرفیت بالایی از جمله بیمارستان های مجهز، کادر پزشکی مجرب و خدمات بالای ارزان قیمت پزشکی برخوردار است.

فتاحی نبود نظارت کافی، سیستم جامع را از دلایل بی توجهی به این صنعت اعلام کرد و گفت: یکی از مهمترین مشکلات این بخش حضور دلالان است که این مشکل را کشورهای همسایه به خصوص ترکیه با ملی کردن بحث توسعه صنعت توریسم درمانی تا حد زیادی حل کرده است.

احداث بیمارستان میلاد نور ویژه گردشگران سلامت در ارومیه

فتاحی درادامه از احداث بیمارستان میلاد نور ویژه گردشگران سلامت در ارومیه خبر داد و افزود: برای جبران عقب ماندگی توسعه صنعت توریسم درمانی هم اکنون بیمارستان بسیار مجهزی ویژه گردشگرانی که برای درمان به استان سفر می کنند در سه فاز در حال احداث است.

نماینده مردم ارومیه در مجلس اضافه کرد: برای جذب بهتر گردشگران سلامت فروشگاه، هتل و رستوران های مجهز در کنار سایر خدمات رفاهی از جمله پارک و محل استراحت مناسب در کنار این بیمارستان نیز احداث می شود.

فتاحی اشتراکات فرهنگی بالا، بیمارستان و کادر پزشکی مجرب و خدمات ارزان قیمت را از عمده دلایل تمایل بیماران کشورهای همسایه برای حضور در ایران به خصوص آذربایجان غربی ذکر کرد و گفت: توسعه این صنعت در استان نیازمند فرهنگ سازی در بین مردم است.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: برای جلوگیری از سوءاستفاده دلالان در این بخش باید امکانات مناسب از سوی مسئولان فراهم و نظارت کافی در کنار برنامه ریزی اصولی صورت گیرد.

آذربایجان غربی با سه کشور ترکیه، جمهوری آذربایجان و عراق مرز مشترک داشته و سالانه شاهد هزاران گردشگر سلامت است.

گردشگران سلامت با هدف درمان ارزان نسبت به کشوری که در آن ساکن هستند، دریافت درمان سریع و با کیفیت و گردشگری در حین درمان یا دوران نقاهت عازم کشورهای دیگر می شوند. از این رو، کیفیت بالا در ارایه خدمات، قیمت قابل رقابت با کشورهای منطقه، جاذبه های توریستی منحصر به فرد،ضعف کشورهای همسایه در پزشکی از جمله عواملی است که می تواند به جذب توریسم کمک کند.

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گزارش: سکینه اسمی