کشف پایه ستونهای تاریخی در مرودشت/ شیراز میزبان همایش ملی گردشگری ادبی

به گزارش خبرگزاری مهر، مسئول میراث فرهنگی شهرستان مرودشت گفت: پایه ستونهای تاریخی در یک منزل روستایی در این شهرستان کشف شد.

فرهاد کشتکار افزود: این آثار تاریخی که متعلق به دوره هخامنشی است به دنبال اطلاع ماموران یگان حفاظت این شهرستان در منزل فردی روستایی کشف شد.

کشتکار تصریح کرد: این دو پایه ستون که براساس کارشناسی های انجام گرفته در سه قسمت شامل دوطبقه مربع شکل و یک شالی مدور ویکپارچه است دارای ابعاد 75در 75 سانتی متر وبلندای 50سانتی متر و به ضخامت 17سانتی متر وقطر 65 سانتی متر است که از خانه این فرد روستایی کشف وبه مجموعه جهانی تخت جمشید انتقال یافت.

وی افزود: جنس پایه ستونها از سنگ خاکستری مایل به مشکی است و ابعاد ، نوع ابزار و جنس سنگ نشان از تعلق این پایه ستونها ی سنگی، به دوره هخامنشی دارد.

کشتکار بیان کرد: بر اساس کارشناسی این پایه ها احتمالا مربوط به کوشکی در حوالی این روستا بوده که در گذشته تخریب شده است .

رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی وگردشگری شهرستان مرودشت افزود: در بررسیهای اولیه توسط یگان حفاظت میراث فرهنگی این فرد روستایی مدعی شده که این پایه ستونهای سنگی از 20سال قبل در منزل وی نگهداری که درحین شخم زدن در اراضی کشاورزی بدست آمده است.

شیراز میزبان دومین همایش ملی گردشگری ادبی

سرپرست معاونت گردشگری استان فارس گفت: با توجه به توانمندی شهر شیراز به عنوان یکی از مزاکز مهم ادبی دنیا،ضرورت دارد در کنار سایر بسته های گردشگری استان، بسته ای تحت عنوان "گردشگری ادبی" نیز تعریف شود و با تعریف مسیرهای خاص، گردشگران علاقمند به این حوزه نهایت بهره مندی را از سفر به استان و به ویژه شهر شیراز داشته باشند.

امیرحسین حکمت نیا گفت: چاره اقتصاد کشورها در توسعه پایدار، در ابعاد ساختار گردشگری نمودار گشته و همگان بر این باورند که ورود و تبادل گردشگر، تعدد و تنوع سفر و ماندگاری مسافر به اشتغالزایی و افزایش درآمد جامعه میزبان کمک شایان توجهی می کنند.

حکمت نیا با اشاره به اینکه دومین همایش ملی گردشگری ادبی در شیراز برگزار خواهد شد، افزود: باوجود دانش عمیق به ضرورتهای این صنعت به ایجاد بسته های جدید سفر و معرفی جاذبه های نوین و جذب گروه جدید سلایق در گردشگرینیازمند توجه بیشتری است که در این همایش به این ضرورت با عنوان جدیدی به نام گردشگری ادبی برای نخستین بار به صورت جدی پرداخته می شود.

این کارشناس حوزه گردشگری گفت: در طول تاریخ، شهر شیراز با ادیبانش جاذبه ای بالقوه به شمار می رفته که امروز شواهد زندگیشان اعم از خانه، محل تدریس و معرفی آن بزرگان و گوهرکلامان، توانمدی جذب گردشگر را پدید آورده که وجود خانه های مربوط به ادیبان و عالمان به ویژه خانه منصوب به سعدی در پشت مسجد نو و اتاق تدریس ملاصدرا در مدرسه خان از آن دسته اند که خوشبختانه این دو مکان توسط اداره کل طی سالیان اخیر مورد مرمت نیز قرار گرفته و مدرسه خان در سال جاری نیز با اعتبار مناسبی در دست مرمت است.

وی بازسازی و شناسایی مسیرهای تاریخی مرتبط با شعرا و ادبا اعم از محل زندگی و وقایع مرتبط را با توجه به نزدیکی جاذبه های ادبی و جاذبه های تاریخی- فرهنگی و مذهبی در شیراز دانست و گفت: پرداختن به این نوع گردشگری علاوه بر آشنا کردن گردشگران داخلی و خارجی با مفاخر ادبی و دست آوردهای آنها، در خنثی کردن اثرات مخرب مدرنیته و از خود بیگانگی و تضعیف خودباوری ملت ها، همبستگی و انسجام ملی، حفظ نوستالوژی جمعی و توانمندسازی سیاسی و اقتصادی نیز تأثیرگذار است.