برگزاری دومین دوره مسابقات ملی مناظره دانشجویی

به گزارش خبرگزاری مهر، فراخوان دومین دورهٔ مسابقات ملی مناظره دانشجویی توسط سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی اعلام شد.

رضا فریدزاده ضمن یادآوری اینکه نخستین دوره این مسابقات در سطح دانشگاه‌های تهران در اردیبهشت سال جاری برگزار شده است، افزود: دور دوم مسابقات مناظره دانشجویی در سطح ملی برگزار خواهد شد.

وی هدف از برگزاری این مسابقات را ترویج فرهنگ گفتگو و تحمل عقیده مخالف، تقویت قدرت بیان و استدلال دانشجویان، آموزش جذاب و اثربخش مسائل علمی و زمینه سازی برای شکل گیری تفکر نقاد و خلاق اعلام کرد.

رئیس سازمان دانشجویان تصریح کرد: کلیه مراحل ثبت نام این دوره از مسابقات به صورت مجازی انجام می‌پذیرد، همچنین فراخوان و جزئیات ثبت نام مسابقات مناظره به زودی اعلام می‌شود.