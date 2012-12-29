پاسخ مثبت تهران به درخواست آنکارا/ رکورد صادرات گاز به ترکیه شکسته شد

جواد اوجی در گفتگو با مهر درباره آخرین وضعیت صادرات گاز طبیعی ایران به ترکیه، گفت: بر اساس قرارداد ایران باید روزانه تا سقف 30 میلیون مترمکعب گاز طبیعی به این کشور همسایه صادر کند.

مدیرعامل شرکت ملی گاز با تاکید بر اینکه به دلیل سرمای شدید هوا در ترکیه شرکت بوتاش خواستار واردات گاز بیشتر از ایران شده است، تصریح کرد: بر این اساس هم اکنون روزانه بیش از 31.5 میلیون مترمکعب گاز به این کشور همسایه صادر می شود.

معاون وزیر نفت با اعلام اینکه افزایش بیشتر صادرات گاز به ترکیه در گروی درخواست این کشور همسایه است، بیان کرد: در شرایط فعلی به طور متوسط روزانه حدود 35 میلیون مترمکعب گاز طبیعی ایران به کشورهای همسایه همچون ارمنستان و ترکیه صادر می شود.

این مقام مسئول همچنین با اشاره به عادی بودن واردات گاز طبیعی از ترکمنستان، تاکید کرد: با وجود سرمای شدید هوا و افزایش مصارف گاز در داخل کشور، ایران به تمامی قراردادهای صادرات گاز خود پایبند است.

به گزارش مهر، مقامات تهران - آنکارا آگوست 1996 میلادی قراردادی 25 ساله امضا کردند که بر اساس این توافق، مقرر شد سالانه 10 میلیارد متر مکعب گاز ایران به ترکیه صادر شود.

در حال حاضر تاسیسات تقویت فشار و شبکه انتقال گاز ایران از ظرفیت انتقال روزانه 30 میلیون متر مکعب گاز به ترکیه برخوردار است که امکان افزایش ظرفیت گاز صادراتی از خطوط و تاسیسات موجود تا سقف روزانه 40 میلیون متر مکعب معادل 15 میلیارد متر مکعب ماهانه وجود دارد.

پیش بینی می شود با ساخت قطعات سوم و چهارم خط لوله ششم سراسری گاز، امکان انتقال روزانه 90 میلیون متر مکعب گاز طبیعی به ترکیه و سایر کشورهای متقاضی در پایانه مرزی بازرگان فراهم شود.

در شرایط فعلی بخش عمده گاز تحویلی به ترکیه از مسیر خط لوله 365 کیلومتری تکاب- شاهین دژ- میاندوآب با ظرفیت انتقال روزانه 50 میلیون متر مکعب گاز تا مرز بازرگان منتقل می شود.