به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین خسروی ظهر شنبه در نشست شورای اداری شهرستان دشتستان اظهار داشت: سیل دشتستان مردم و مسئولان دشتستان را آبدیده کرد و مانوری برای آمادگی بیش از پیش مسئولان دشتستان بهمنظور مقابله با مشکلات و آسیبهای بزرگتر بود.
فرماندار دشتستان گفت: با توجه به شدت سیل و میزان بارش خسارات وارده به شهرستان کمتر از میزان پیشبینی شده احتمالی بود و در دیدارهایی که با کارشناسان و دانشجویان داشتهایم نیز بر این مطلب تاکید کردهاند.
خسروی اظهار داشت: برخی رسانهها و در مجامع مردمی آمار غیر واقعی برای کشتهشدگان مطرح میکنند و بارها گفتهایم آمار واقعی کشتهشدگان سیلاب همان آماری است که از منابع رسمی اعلام شده و بارها گفتهایم که اگر کسی اسناد و مدارکی دال بر این ادعاها دارد، ارائه کند.
وی افزود: هلالاحمر و گروههای امدادی در شهرستان دشتستان تا ساعتها پس از وقوع سیل برای کشف اجساد احتمالی تلاش کردند و هیچ کشفی به جز موارد اعلامی صورت نگرفت و از جانب میهمانان و مسافران دشتستان در موقع سیلاب نیز هیچ پیگیری شاهد نبودهایم.
وامهای 125 میلیون ریالی بازسازی و بهسازی مسکن برای سیلزدگان
فرماندار دشتستان با اشاره به نوع تسهیلات اعطایی به سیلزدگان دشتستانی، تصریح کرد: مقرر شده کمکهای 10 تا 20 میلیون ریالی به منظور جبران خسارات وارده به لوازم خانگی منازل، 50 میلیون ریالی بهمنظور تعمیرات و 125 میلیون ریالی برای بازسازی و بهسازی منازل در اختیار آسیبدیدگان قرار گیرد.
خسروی گفت: در دیداری که با معاون بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور داشتیم مقرر شد که وامهای 125 میلیون ریالی بازسازی و بهسازی مسکن مربوط به شهرهای زیر 25 هزار نفر ابلاغ شود.
وی یادآور شد: استاندار قول همکاری بهمنظور ارائه بخشی از زمینهای متعلق به مسکن و شهرسازی برای انتقال منازل و واحدهای مسکونی که در مسیر رودخانهها و سیلابهای فصلی را داده است.
خسروی تصریح کرد: تمام توان و تلاش خویش را برای ارائه خدمات مطلوب به سیلزدگان بهکار گرفتهایم و با تمام توان برای رفع مشکلات ایشان تلاش خواهیم کرد.
بدخواهان قصد بهرهبرداری سیاسی از سیل دشتستان داشتند
وی از تمامی مدیران و مسئولان اجرایی شهرستان دشتستان که در جریان سیل دشتستان برای عبور از بحران بهوجود آمده تشکر کردند، قدردانی و تشکر میکنیم.
فرماندار دشتستان خاطرنشان کرد: در جریان سیل دشتستان برخی بدخواهان قصد بهرهبرداری سیاسی از جریان را داشتند که با لطف خداوند متعال در مسیر اهداف خود ناکام ماندند.
خسروی بیان داشت: تلاش برای مقابله با سیل دشتستان قبل از وقوع سیل و با اعلام پیشبینی شروع شد و حضور جهادی مسئولان در صحنه و تلاش برای ایجاد شرایط عادی قابل تحسین و بینظیر بود.
وی اضافه کرد: سیل دشتستان حادثهای غیرمترقبه بود و با امکانات عادی و بضاعت محدود شهرستان دشتستان تلاش چشمگیری را شاهد بودهایم.
این مسئول اذعان داشت: در جریان سیل سال 65 شهرستان دشتستان بعد از سه ماه شاهد بودیم که اعلام کردند که راههای مواصلاتی بازگشایی شده و خطوط آب، برق، تلفن و مخابرات به وضعیت عادی بازگشتهاند، ولی در سیل آذرماه افتخار این را داریم که بگوییم بعد از 48 ساعت وضعیت عادی در شهرستان دشتستان حاکم شد.
انتظار داشتیم که سیل دشتستان در سطوح ملی بهطور ویژه دیده شود
فرماندار دشتستان عنوان کرد: از ساعات ابتدایی هلالاحمر، بسیج، سپاه، دستگاههای مردمی و امدادی وارد صحنه شدند و ارائه خدمات را آغاز کردند و شهرداران نیز بازگشایی معابر عمومی در سطح شهرها را آغاز کردند.
خسروی ابراز داشت: حجم 150 میلیمتری بارش در شهرستان دشتستان بیسابقه بوده و شرایطی سخت را در شهرستان دشتستان به وجود آورد.
وی گفت: در سطوح شهرستانی و استانی اقدامات خوبی در زمینه سیل دشتستان شاهد بودهایم، اما انتظار داشتیم که در سطوح ملی حادثه سیل دشتستان بهطور ویژه مورد توجه قرار میگرفت.
خسروی تصریح کرد: استاندار بوشهر، معاونین ایشان و نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی اقدامات مطلوبی بهمنظور رفع مشکلات سیلزدگان دشتستانی انجام دادهاند و از زحمات ایشان صمیمانه قدردانی میکنیم.
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