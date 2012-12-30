دو دلیل مصرف گرایی در ایران/ فرهنگ مصرف ما با اسلام در تضاد است

حجت الاسلام والمسلمین دکتر رضا برنجکار، رئیس پردیس قم دانشگاه تهران در مورد اینکه آیا الگوی مصرف در کشور ما نسبتی با هویت ایرانی اسلامی ما دارد و چه نسبتی میان سبک زندگی ایرانی اسلامی با الگوی مصرف ما وجود دارد؟ به خبرنگارمهر گفت: بر اساس آمارهایی که ادارات برق و آب و گاز و تلفن میدهند و هر کسی هم به راحتی میتواند مشاهده کند ما یکی از پر مصرفترین حاملهای انرژی در جهان هستیم و در برخی از مصارف جزو اولین کشورها هستیم.
وی افزود: این مصرف زیاد کاملاً در تعارض و تضاد با سبک زندگی اسلامی ایرانی است زیرا از اصول سبک زندگی اسلامی ایرانی عدم اسراف و صرفه جویی و درست مصرف کردن و به اندازه نیاز مصرف کردن است در حالیکه در تمدن غربی درست بر عکس این آموزه صادق است.
برنجکار در ادامه سخنانش تصریح کرد: در غرب تولید بیشتر برای سود بیشتر مطرح است و تولید بیشتر بدون مصرف بیشتر امکان ندارد. مبانی فکری آنها با اسراف سازگار است. در حالی که در آموزههای اسلام اجازه نداریم از طبیعت بیش از اندازه بهره ببریم، زیرا آن ودیعهای خدادادی است که باید در حفظ و مراقبت از آن کوشید.
رئیس پردیس قم دانشگاه تهران اذعان کرد: اما متأسفانه سبک زندگی مردم ما با تفکر غربی بیشتر سازگاری دارد و تابع آموزههای اسلام نیست. شاید این فکر که ما منابع بزرگی از انرژی مانند نفت و گاز داریم مردم را نسبت به مصرف زیاد بی اهمیت کرده است. ولی باید گفت هم نفوذ تفکر غربی و هم این اندیشه(وجود منابع زیاد انرژی) هر دو عامل باعث شده که ما طوری زندگی کنیم که مورد تأیید آموزههای اسلام نیست.
نظر شما