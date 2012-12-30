اصفهان میزبان حساس ترین بازی بسکتبال/ ماهان در پی تلافی و پتروشیمی به دنبال فرار

به گزارش خبرنگار مهر، تیم پتروشیمی بندرامام با هدایت مهران حاتمی صدرنشین کنونی لیگ و تیم فولادماهان با اختلاف اندک در رده دوم جدول رده بندی قرار گرفته است.

دیدار رفت دو تیم با برتری ماهشهری ها به پایان رسید و بعد از آن تیم پترو با ادامه دادن نوار پیروزی های خود و گذشتن از سد سایر تیم های مدعی از جمله مهرام و دانشگاه آزاد مطمئن بر صدر تکیه زد و تاکنون هیچ شکستی را در کارنامه خود ثبت نکرده است و خیلی به پیروزی در اصفهان امیدوار است.

از طرفی ماهانی هم که علاوه بر واگذاری نتیجه به پتروشیمی در آغاز رقابت های دور رفت، هفته گذشته هم نتیجه را در زنجان به همیاری واگذار کرد امیدوار است با شکست میهمان خود در بازی فردا، علاوه بر تحمیل اولین شکست به تیم صدرنشین و پیروزی با اختلاف حداقل پنج امتیاز شرایط خود را تا قبل از آغاز رقابت های پلی آف بهبود بخشد. چنانچه پیش بینی ماهانی ها از شکست پترو درست از آب در آید ماهانی ها می توانند به شکست پترو در تهران و در مقابل مهرام نیز چشم بدوزند و شاید با اتفاق افتادن همه این احتمالات ماهان بعد از گذشته هفته ها طعم صدرنشینی در لیگ برتر بسکتبال را تجربه کنند.

تیم پتروشیمی با کنار گذاشتن عرفان نساج پور و تغییر در یار خارجی خود با تمهیدات خوبی راهی اصفهان شده است و از طرفی تیم فولادماهان با حضور کریس ویلیامز و محمد کونه و بازیکنان بزرگی چون اوشین ساهاکیان، جواد داوری،محمدرضا اکبری، سامان ویسی شرایط دشواری را برای میهمان خود مهیا کرده است که همه اینها نوید دهنده یک بازی نزدیک، جذاب و دشوار برای هر دو تیم و علاقمندان به بسکتبال است.

حاتمی:ماهان خود را مهیا برد کرده است

سرمربی تیم پتروشیمی بندرامام درخصوص بازی این هفته تیمش مقابل فولادماهان می گوید: بازی دشواری را در پیش رو داریم آنها از تیم های مدعی این فصل هستند و برای پیروزی وارد میدان می شوند باید خیلی با دقت و هوشیار عمل کنیم و مرتکب کمترین اشتباه شویم.

مهران حاتمی برنده این دیدار را تیمی می داند که قدرت تفکر و تمرکز بیشتر و بهتری دارد: هر دو تیم از تمام پتانسیل خود برای این دیدار استفاده می کند بنابراین فرصتی برای غفلت نداریم و باید در اصفهان نتیجه ای از دست بدهیم.

صادق زاده: پتروشیمی بازی سختی در اصفهان دارد

سرمربی تیم بسکتبال فولاد ماهان هم در مورد این بازی می گوید: ما برای رسیدن به قهرمانی باید از همه توان و تلاش خود برای رسیدن به این مهم استفاده کنیم بنابراین باید با جبران شکست بازی رفت و همین طور قدر دانستن فرصت های پیش رو اشتباهات گذشته را جبران کنیم.

محسن صادق زاده می گوید: تیم پتروشیمی برای تداوم بخشیدن به صدرنشینی به اصفهان می آید و ما هم برای شکست این تیم برنامه ریزی خوبی انجام داده ایم و مطمئن باشید بازی سختی آنها در پیش رو خواهندداشت.

در دیگر دیدار مهم این هفته مصاف شاگردان مهمدبچیرویچ با اسدالله کبیر است که برای اولین بار این دو مربی روبروی هم قرار می گیرند. تقابل اندیشه های این دو مربی دیروز و امروز بسکتبال می تواند در نوع خود جالب و تماشایی باشد به ویژه آنکه مهرام هم کم کم با آمدن بازیکن خارجی شرایط بهتری پیدا کرده است و حریف دست و پا بسته ای برابر گرگانی ها نخواهد بود.

گرگانی ها هم البته این فرصت را دارند که درتهران در برای مدافع عنوان قهرمانی عرض اندامی داشته باشند به خصوص که این تیم برای جبران شکست هفته گذشته خود مقابل پتروشیمی از انگیزه های فراوانی برخوردار است.

دیدارهای هفته یازدهم :

۱۵:۰۰ نفت سپاهان البدر بندر کنگ

۱۶:۰۰ صنایع ماهشهر همیاری زنجان

۱۶:۰۰ فولاد ماهان سپاهان پتروشیمی بندرامام

۱۷:۰۰ مهرام تهران شهرداری گرگان

۱۹:۰۰ دانشگاه آزاد استقلال زرین قشم