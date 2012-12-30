به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه هفته پانزدهم مسابقات والیبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور، امشب تیم پیشگامان کویر یزد در حضور تماشاگران خودی به مصاف متین ورامین رفت. پیروزی یزدی‌ها در این دیدار می‎توانست به حفظ موقعیت آنها در جدول رده بندی کمک زیادی کند این در حالی است هیچ امتیازی از این دیدار عاید حال آنها نشد چون با نتیجه 3 بر یک متحمل شکست شدند.

پیشگامان کویر یزد که هفته گذشته با متحمل شدن شکست برابر پیکان به صدرنشینی چند هفته‌ای خود پایان داده و به رده دوم جدول رده بندی سقوط کرده بود، با شکستی که در دیدار امشب متحمل شد، رده دوم را هم از دست داد. البته جایگاه جدید این تیم در پایان دیدارهای این هفته مشخص خواهد شد.

در دیگر دیدار این هفته از رقابت‌ها باریج اسانس در سالن خالی از تماشاگر تختی کاشان میزبان شهرداری ارومیه بود و توانست در سه گیم متوالی صاحب برتری شود. نتیجه کامل این دیدارها به شرح زیر است:

* پیشگامان کویر یزد یک - متین ورامین 3

(25 بر 14)، (19 بر 25)، (14 بر 25)، (19 بر 25)

* باریج اسانس کاشان 3 - شهرداری ارومیه صفر

(25 بر 23)، (25 بر 20)، (31 بر 29)

پیش از دیدار تیم‎های پیشگامان کویر یزد و متین ورامین، دو تیم پیکان و آلومینیوم المهدی بندرعباس در مصاف با تیم‎های میزان خراسان و جواهری گنبد صاحب برتری شده بودند.

هفته پانزدهم مسابقات والیبال لیگ برتر باشگاه‎های کشور با دیدار تیم‎های سایپا برابر کاله و نوین کشاورز مقابل شهرداری تبریز به پایان می‎رسد.