بازنویسی «دوقصه از شاهنامه» به پایان رسید

رامین جهانپور، نویسنده در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره آثار جدید خود گفت: در حال حاضر نگارش دو کتاب را به اتمام رساندهام. این دو کتاب مرحله ویرایش را هم گذراندهاند و آمادهاند تا به ناشر تحویل داده شوند. «دوقصه از شاهنامه» عنوان یکی از این کتابهاست که در واقع بازنویسی داستانهایی از شاهنامه برای نوجوانان است. همانطور که از عنوان کتاب نیز پیداست، شامل دو داستان نیمه بلند از شاهنامه فردوسی است. داستان اول، «نبرد رستم واسفندیار» و داستان دوم هم «قیام فریدون» است.
وی افزود: شاید نویسندگان متعددی دست به بازنویسی متون کهن بزنند، اما فراموش نکنیم که هر نویسندهای نثر مختص خودش را دارد و خواننده همیشه بهترینها را برای خواندن انتخاب میکند. کتاب دوم هم «یادداشتهای یک روزنامه نگار» نام دارد که شامل یادداشتهای کوتاه من است.
این نویسنده در ادامه گفت: اکثر آنها قبلا در نشریات و روزنامههایی مانند همشهری محله و کار و کارگر به چاپ رسیدهاند و مضمون آنها اجتماعی و فرهنگی است. این کتاب در برگیرنده بیش از 50 یادداشت کوتاه ژورنالیستی است. فعلا قصد ندارم این دو کتاب را به ناشر تحویل بدهم؛ چون وضعیت نشر و چاپ، یکی از بحرانیترین مقاطع خود را میگذراند. همچنین معضل توزیع نامناسب کتاب توسط ناشرین هم به دامن زدن به این بحران و گسترش آن کمک میکند.
جهانپور گفت: در حال حاضر در حال نوشتن اولین رمان زندگیام هستم که «سربازخانه» نام دارد. این رمان را بر اساس خاطرات، اتفاقات و یادداشتهای واقعی خدمت سربازیام مینویسم که نگارش فصل اول آن را به پایان بردهام. رمان سربازخانه برشی از زندگی من و همنسلان من است که در اوایل دهه 1370 به خدمت سربازی اعزام شدیم .زمانی که تازه جنگ تمام شده بود، اما آثارش به کلی از بین نرفته بود.
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