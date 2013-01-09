به گزارش خبرنگار مهر، نشست مشترک اعضای کمیته زنان و خانواده شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی و شورای اندیشه و همفکری جامعه بسیج زنان شهرستان شاهرود با هدف فراهم سازی زمینه حضور و مشارکت پرشور بانوان در امر برنامه ریزی و برگزاری هر چه باشکوهتر مراسم سی و چهارمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی صبح چهارشنبه در مدیریت آموزش و پرورش این شهرستان برگزار شد.
مسئول کمیته زنان و خانواده شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستان شاهرود در این نشست گفت: انقلاب اسلامی آثار و برکات زیادی برای زنان در پیداشته که میتوان الگوی یک مادر نمونه، تربیت نسل آینده، تحکیم بنیان خانواده و جلوگیری از تزلزل در محیط خانواده را از آثار این انقلاب برای زنان و خانوادههای آنها دانست.
عصمت السادات سیف دیگر آثار و دستاوردهای انقلاب اسلامی برای جامعه زنان را حضور در صحنههای مختلف علمی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی دانست و اظهار داشت: در این برهه کنونی انتظاری که از جامعه زنان میتوان داشت حفظ دستاوردهای نظام و انقلاب و همچنین احیا و بیان آنها به نسل سومیها و آیندگان است.
مسئول شورای اندیشه و همفکری بسیج جامعه زنان شهرستان شاهرود بیان داشت: دشمنان نظام قصد دارند با تحریمها مقاومت ایران را مورد تهدید قرار دهند و برای رسیدن به اهداف خود به مسائل خانواده و نابودی کانون مقدس خانواده میپردازند از این رو وظیفه زنان در راستای تحکیم تعالی و بنیان خانواده بسیار سنگین است.
سیف هدف از تشکیل کمیته زنان و خانواده در دهه فجر را فراهم کردن زمینه حضور مشارکت زنان در برنامهریزیها، آشنایی نسل جوان جامعه زنان با آرمانهای انقلاب، ارزشها و دستاوردهای انقلاب اسلامی دانست و افزود: وظیفه زنان در اجرای برنامههای دهه فجر بصیرتدهی، بصیرتافزایی، هوشیاری و عدم غفلت از حربههای دشمنان است.
در این نشست اجرای مسابقات مختلف فرهنگی، هنری، ورزشی، برگزاری نمایشگاه حجاب و عفاف از جمله برنامه های کمیته زنان و خانواده شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شاهرود در دهه مبارک فجر اعلام شد.
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