احداث 93 ساختمان دهیاری در استان بوشهر/ اختصاص 123 خودرو

به گزارش خبرنگار مهر، حسین عالی نژاد ظهر چهارشنبه در نشست با دهیاران منطقه بردخون با تاکید بر لزوم حمایت از دهیاری‌ها برای بهبود وضعیت روستاها، اظهار داشت: دهیاریها نقشی بسیار مهم و اساسی در بهبود فضای روستاها دارند و عملکرد مطلوب‌ آنها می‌تواند رضایت بیشتر مردم را در پی داشته باشد.

وی از احداث ساختمان دهیاری در 93 روستای استان بوشهر خبر داد و افزود: 123 دستگاه خودرو برای برداشت زباله و آتش نشانی در اختیار آنان قرار گرفته و تجهیز دهیاری‎ها نیز براساس سرانه جمعیتی صورت می‎گیرد.

مدیرکل امور روستایی استانداری خاطرنشان کرد: از ابتدای سال 91 تاکنون هشت میلیارد ریال به دهیاری‎های استان اختصاص یافته که 450 میلیون ریال سهم شهرستان دیر بوده و340میلیون ریال از این مبلغ معادل76 درصد اعتبارات شهرستان به دهیاری‎های بخش بردخون اختصاص داده شده است.

وی اختصاص اعتبار از محل آلایندگی را حق شهرستان دیر و بردخون دانست و گفت: تلاش‎های خوبی صورت گرفته اما نیاز به پیگیری و حمایت مسئولان دارد تا دهیاری‎های بخش نیز بتوانند با استفاده از این اعتبارات مشکلات خود را رفع کنند و در مسیر عمران و آبادانی قدم بردارند.

عالی نژاد تاکید کرد: بانک اطلاعاتی دهیاری‎ها با مشارکت دهیاران و شوراهای روستایی انجام می‌شود که اطلاعاتی نظیر گزارش وقایع، حوادث غیرمترقبه، تجربه موفق، عملکردها، بیمه افراد، ثبت وقایع فوت، پلاک گذاری کوچه‎ها و معابر از این نمونه است.

وی یادآور شد: با وجود نوپابودن دهیاری‏ها عملکرد قابل تقدیری داشته‏اند ولی نیاز به آموزش قوانین و مقررات دارند که امیدواریم با تشکیل تعاونی دهیاران کمکی در راستای حمایت از این تلاشگران روستایی صورت گیرد.

مدیرکل امور روستایی استانداری بوشهر اضافه کرد: استان بوشهر در سه سال گذشته از استان‎های برتر در زمینه آموزش نرم افزاری دهیاران بوده است.

اجرای طرح بازیافت زباله ازمبدا برای نخستین‌بار در بردخون

بخشدار بردخون نیز در این نشست با حمایت از بخشداری‌ها و تاکید بر ضرورت رسیدگی مسئولان به نیازها و مشکلات دهیاری‌ها، اظهار داشت: طرح بازیافت زباله از مبدأ برای نخستین‌بار در استان بوشهر در منطقه بردخون اجرا می‎شود.

مسعود محمدپور به نقش سازنده دهیاری‌ها اشاره کرد و افزود: دهیاری‎ها در بردخون با ابتکار و نوآوری تلاش بسیار گسترده‎ای در عمران و آبادانی روستاها و تغییر چهره و بافت آنها داشته‎اند و باعث رضایتمندی مردم شده‎اند.

وی با بیان اینکه پرداخت حق آلایندگی در شهرستان دیر و به ویژه بردخون ضروری است، ادامه داد: پرداخت این مبلغ موجب می‎شود مسئولان به ویژه دهیاران بتوانند از فرصت در راستای عمران منطقه بهره ببرند.

بخشدار بردخون اضافه کرد: حق آلایندگی فرصت مناسبی برای رفع محرومیت از روستاها و ایجاد نشاط و شادابی و احداث پارک و فضای سبز است.

وی تاکید کرد: لازم است مسئولان نیز در تکمیل طرح‎ها حمایت کاملی از دهیاران داشته باشند و آنان را در مسیر توسعه روستاها و جلوگیری از مهاجرت به شهرها یاری دهند.

در ادامه دهیاران و شوراهای اسلامی روستاهای بخش بردخون مطالبی پیرامون حوزه کاری خود و مشکلات و خواسته‎ها را بیان کردند که مسئولان حاضر نیز توضیحاتی ارائه کردند.

پس از این نشست مسئولان حاضر به همراه دهیاران بازدید میدانی از طرح‎ها و پروژه‎ها و اقدامات دهیاری‎های بردخون انجام دادند و تصمیماتی در این زمینه اتخاذ شد.