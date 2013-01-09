تندیس شهید احمدی روشن در یکی از بلوارهای همدان نصب می شود

سیدمسعود عسکریان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این یادواره به مناسبت اولین سالگرد این شهید و گرامیداشت یاد و خاطره عموی شهید احمدی روشن در روز یکشنبه 24 دی از ساعت 9:30 تا 11:30 در حسینیه امام خمینی(ره) همدان برگزار می‌شود.

عسکریان با بیان اینکه این مراسم با حضور خانواده شهید احمدی روشن برگزار می‌شود، گفت: دکتر فریدون عباسی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران نیز به عنوان سخنران ویژه در این مراسم حضور خواهند داشت.

وی افزود: پس از برگزاری مراسم سالگرد شهید احمدی روشن در حسینیه امام خمینی(ره)، تندیس این شهید در ابتدای بلوار شهید احمدی روشن که پیش از این بلوار دانشگاه نام داشت، نصب می‌شود.

شهردار همدان افزود: افتتاح غرفه شهدای هسته‌ای در باغ موزه دفاع مقدس توسط اداره کل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان همدان از دیگر برنامه‌های مراسم نخستین سالگرد شهید احمدی روشن در همدان است.

وی گفت: مراسم نخستین سالگرد شهید احمدی روشن به همت معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری همدان برگزار می‌شود